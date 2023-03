Mikaela Shiffrin ha stabilito il nuovo record di vittorie in Coppa del Mondo di sci

La sciatrice statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto lo slalom di Åre in Svezia, stabilendo un nuovo record di vittorie in Coppa del Mondo: 87, una in più rispetto al precedente record dello svedese Ingemar Stenmark raggiunto tra gli anni Settanta e Ottanta. Alla fine dello scorso gennaio, Shiffrin aveva stabilito un nuovo record di 83 vittorie in Coppa del Mondo femminile.

Shiffrin è nata nel 1995 a Vail, in Colorado, una delle più importanti località sciistiche degli Stati Uniti. Esordì in Coppa del Mondo un giorno prima di compiere sedici anni, e già a diciassette vinse la sua prima gara, nello slalom speciale, sempre ad Åre. A diciotto anni vinse a Sochi, in Russia, la sua prima medaglia d’oro olimpica, diventando la più giovane di sempre a riuscirci in una gara di slalom speciale.