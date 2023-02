Come è andato il Super Bowl

Nella notte tra domenica e lunedì, a Glendale, in Arizona, si è giocata la 57ª edizione del Super Bowl, la finale del football americano, fra Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles. È stata una partita combattutissima, aperta fino alla fine e risolta soltanto da un calcio piazzato segnato a otto secondi dalla fine, quando il punteggio era in parità.

Sono stati segnati nove touchdown, i primi due dei quali nei primi dieci minuti di partita. Nel secondo quarto Philadelphia aveva dato l’impressione di poter controllare il risultato, mentre Kansas City, in evidente difficoltà, era rimasta in partita soltanto grazie a un touchdown difensivo nato da un fumble di Jalen Hurts, il quarterback di Philadelphia, che perdendo il pallone aveva permesso agli avversari di accorciare lo svantaggio.

Sul finale del primo tempo il quarterback di Kansas City, Patrick Mahomes, si è anche infortunato alla caviglia, rientrando negli spogliatoi zoppicando. Ha però continuato a giocare e nel secondo tempo ha favorito tre touchdown riportando Kansas City in vantaggio nell’ultimo quarto.

Nei minuti finali Hurts ha poi segnato il suo terzo touchdown individuale, portando il risultato sul momentaneo 35-35. La partita è rimasta in parità fino a otto secondi dalla fine, quando un calcio piazzato di Harrison Butker ha dato a Kansas City i tre punti decisivi per la vittoria.

That feeling when you're a 2x champ in your first 5 seasons as a starter. 🏆🏆@PatrickMahomes | @Chiefs | #SBLVII pic.twitter.com/hWbKIZrPVy — NFL (@NFL) February 13, 2023

Per Kansas City è il terzo Super Bowl su cinque finali disputate. Ne hanno giocate tre soltanto negli ultimi cinque anni, vincendo nel 2020 e in quest’ultima edizione, entrambe con Andy Reid come allenatore e Mahomes come quarterback.

Quello giocato nella notte è stato il primo Super Bowl con due quarterback titolari neri nella storia della NFL, e il primo con due fratelli in campo, da avversari: Jason e Travis Kelce, il primo centro di Philadelphia, il secondo tight end di Kansas City. Entrambi avevano già vinto un Super Bowl, ma ora Travis ne avrà uno in più.

