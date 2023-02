Gli account di Instagram e Facebook di Donald Trump sono stati riattivati

Gli account di Instagram e Facebook dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono stati riabilitati: Meta, la società che controlla i due social network, aveva annunciato la decisione due settimane fa. Trump era stato bloccato su Instagram e Facebook (oltre che su altri social network) a gennaio del 2021, dopo l’attacco al Congresso degli Stati Uniti compiuto dai suoi sostenitori. Inizialmente gli account erano stati sospesi a tempo indeterminato ma poi, in seguito a una valutazione dell’Oversight Board, il comitato indipendente istituito per dirimere le questioni etiche più complesse di Meta, era stato deciso che la sospensione avrebbe avuto una durata di due anni.

Nick Clegg, dirigente di Meta, ha detto che le persone dovrebbero poter sentire quello che i politici hanno da dire e che secondo la società Trump non rappresenta più un rischio serio per la pubblica sicurezza. Meta ha inoltre fatto sapere che se Trump dovesse violare le regole delle piattaforme i suoi account potranno essere bloccati di nuovo per periodi da un mese a due anni. A novembre era stato riabilitato anche l’account di Trump su Twitter.