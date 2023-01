Gli account di Facebook e Instagram di Donald Trump saranno riattivati

Meta, la società che controlla Facebook e Instagram, ha annunciato che nelle prossime settimane finirà la sospensione degli account sui due social network dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Erano stati bloccati il 7 gennaio 2021, in seguito all’attacco al palazzo del Congresso a Washington da parte di sostenitori di Trump, e dopo che l’allora presidente dimissionario aveva diffuso un video in cui li invitava a lasciare il Congresso mostrandosi però molto comprensivo nei loro confronti.

Inizialmente gli account erano stati sospesi a tempo indeterminato. Poi, in seguito a una valutazione dell’Oversight Board, il comitato indipendente istituito per dirimere le questioni etiche più complesse di Facebook, era stato deciso che la sospensione avrebbe avuto una durata di due anni.

Tale periodo di tempo ora è trascorso e Meta ha fatto delle valutazioni per stabilire se «persistano circostanze straordinarie per cui sia giustificata un’estensione della sospensione»: è giunta alla conclusione che nel contesto attuale l’uso di Facebook da parte di Trump non costituisca un rischio per la sicurezza pubblica.