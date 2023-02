Gli Stati Uniti hanno abbattuto il pallone aerostatico cinese che questa settimana ha sorvolato il loro territorio nazionale e che secondo il dipartimento della Difesa è stato usato per spiare. Sabato sera il pallone si trovava sull’oceano, al di sopra di acque territoriali americane al largo di Myrtle Beach, in South Carolina, e dopo che il traffico aereo era stato interrotto nella zona un caccia F-22 lo ha colpito con un missile facendolo cadere in mare: la marina si è poi mossa per recuperare i resti del pallone e delle apparecchiature attaccate.

A civilian's video captures the moment the U.S. shot down a Chinese spy balloon off the coast of the Carolinas on Saturday, after it spent the last week traversing the country. https://t.co/vWuXqxk8xr pic.twitter.com/8EY9tQmr38 — The New York Times (@nytimes) February 4, 2023

#WATCH: video of US fighter jets taking out suspected Chinese spy balloon: pic.twitter.com/ZRW0cGg1oe — Jeff Vaughn (@JeffVaughn) February 5, 2023

Il ministero degli Esteri cinese ha protestato contro l’abbattimento del pallone. La Cina aveva ammesso che il pallone fosse cinese, ma continua a sostenere che non avesse funzioni di sorveglianza ma che fosse usato per scopi di ricerca meteorologica e fosse finito nello spazio aereo statunitense per errore, a causa di una deviazione accidentale della propria traiettoria.

Il dipartimento della Difesa americano ha detto che dalle apparecchiature del pallone si potranno ricavare delle informazioni di intelligence e che abbattendolo è stato possibile analizzarle.

Il presidente americano Joe Biden aveva già approvato il piano per far cadere il pallone mercoledì, ma si era deciso di aspettare che fosse sopra all’oceano per procedere in modo da evitare di danneggiare persone o cose con la caduta dei detriti. Nel frattempo la vicenda del pallone e l’attenzione mediatica che ha ricevuto in seguito al suo avvistamento da parte di civili in Montana aveva portato al rinvio della visita in Cina del segretario di Stato americano Antony Blinken questo fine settimana. Sarebbe stato il primo viaggio ufficiale di un segretario di Stato americano a Pechino dal 2018.

Venerdì il dipartimento della Difesa americano ha detto che un secondo pallone aerostatico stava volando sopra l’America Latina ed era stato avvistato sia in Costa Rica che in Venezuela. Sabato l’Aeronautica della Colombia ha detto di aver rilevato la presenza di un oggetto volante a un’altitudine superiore ai 16mila metri e di averlo seguito fino a che non ha lasciato lo spazio aereo del paese. La Cina non ha ancora fatto commenti a proposito di questo secondo pallone.

Il primo pallone era entrato nello spazio aereo americano per la prima volta il 28 gennaio sopra le Isole Aleutine, che fanno parte dell’Alaska; poi si era spostato sopra il Canada, ed era tornato sopra gli Stati Uniti il 31 gennaio.