Il pallone areostatico cinese sul territorio americano ha fatto saltare una visita diplomatica

La visita in Cina del segretario di Stato americano Antony Blinken, prevista per questo fine settimana, è stata annullata a causa del pallone aerostatico avvistato nei cieli del Montana, nel nord-ovest degli Stati Uniti, e che secondo il dipartimento della Difesa americano è un “pallone spia” cinese. Venerdì Blinken ha definito l’invio del pallone sul territorio americano un «atto irresponsabile» e una «evidente violazione della sovranità americana e del diritto internazionale» e ha detto che questa iniziativa cinese alla vigilia della sua visita ufficiale a Pechino è «deleteria per le importanti discussioni che eravamo preparati a fare».

Il viaggio di Blinken sarebbe stato il primo di un segretario di Stato americano in Cina dal 2018 ed era previsto che Blinken avrebbe incontrato anche il presidente cinese Xi Jinping. Poco dopo l’annuncio del segretario di Stato sul rinvio della visita, il dipartimento della Difesa ha fatto sapere di aver avvistato un secondo “pallone spia”, questa volta al di sopra dell’America Latina, e di aver appurato che arriva anch’esso dalla Cina.

Pur avendo ammesso che il primo pallone sia cinese, la Cina sostiene che non abbia funzioni di sorveglianza ma sia usato per scopi di ricerca meteorologica e sia finito nello spazio aereo statunitense per errore, a causa di una deviazione accidentale della propria traiettoria. Per ora la Cina non ha diffuso commenti sul secondo pallone avvistato.

Del primo si era cominciato a parlare sui media dopo che mercoledì era stato notato dagli abitanti del Montana, quando la sua presenza era già nota al dipartimento della Difesa. L’ultima volta che è stato visto si trovava sul Missouri, più a sud-est. Appare come una specie di grossa mongolfiera con agganciate alcune apparecchiature e si trova molto al di sopra delle quote a cui volano gli aerei commerciali, oltre 18mila metri di altitudine. Ha più o meno le stesse dimensioni di due scuolabus messi insieme. Il portavoce del Pentagono, il generale di brigata Pat Ryder, ha detto che può essere manovrato a distanza, senza però spiegare con ulteriori dettagli in che modo.

Nonostante le accuse alla Cina e la decisione riguardo alla visita di Blinken nel paese, il dipartimento della Difesa ha sottolineato che il pallone non pone «alcuna minaccia militare o fisica» e ha detto che non proverà ad abbatterlo perché farebbe arrivare al suolo detriti «di dimensioni significative» e quindi colpirlo potrebbe causare danni a persone e cose.

