Gli Stati Uniti dicono di avere individuato un “pallone spia” cinese sul proprio territorio

Giovedì sera il dipartimento della Difesa americano ha fatto sapere di avere individuato nello spazio aereo degli Stati Uniti un “pallone spia”, cioè un pallone aerostatico usato per spiare, che si ritiene sia stato mandato dalla Cina. Dalle foto diffuse dagli Stati Uniti il “pallone spia” appare come una specie di mongolfiera con agganciate alcune apparecchiature ed è stato avvistato mercoledì sopra il Montana, uno stato scarsamente popolato nel nordovest del paese. Il dipartimento della Difesa ha aggiunto che al momento sta volando «molto al di sopra» delle rotte degli aerei commerciali e che non pone «alcuna minaccia militare o fisica».

Il presidente americano Joe Biden, il cui incarico comprende anche il comando delle forze armate, ha deciso di non abbatterlo, dato che lo schianto dei detriti potrebbe causare danni o feriti. Al momento la Cina non ha ancora commentato la notizia e le accuse delle autorità statunitensi.

L’incidente del “pallone spia” è avvenuto pochi giorni prima di una visita in Cina del segretario di Stato statunitense, Antony Blinken: la visita non è ancora stata confermata ufficialmente e non è chiaro se avverrà nel weekend o la prossima settimana, ma diversi quotidiani statunitensi la danno per certa.

Un funzionario della Difesa statunitense che ha preferito rimanere anonimo ha detto al New York Times che non sarebbe la prima volta che la Cina invia dei palloni spia sopra il territorio statunitense, anche se in questo caso sembra che il pallone si sia trattenuto più a lungo del solito nello spazio aereo statunitense. Anche il Canada ha confermato di averlo avvistato mentre sorvolava il proprio territorio (il Montana condivide col Canada un lungo confine di terra).

I rapporti fra Stati Uniti e Cina sono pessimi ormai da anni, e da diversi episodi è noto che i due paesi si spiino a vicenda tramite le proprie agenzie di intelligence. Alcuni esperti militari citati dal Guardian ritengono che il lancio di “palloni spia” potrebbe diventare una pratica sempre più diffusa nei prossimi anni: i palloni costano molto meno dei satelliti spia – molto utilizzati dalla Cina di recente – sono difficili da individuare con le apparecchiature radar e possono rimanere in quota anche diversi giorni dopo essere stati forati.

Non è chiarissimo perché la Cina avrebbe dovuto mandare un “pallone spia” sopra il Montana. Il dipartimento della Difesa ha spiegato che le immagini che ha potuto raccogliere non sono poi così diverse da quelle di un satellite. Alcuni hanno notato che il “pallone spia” stava volando non lontano della base dell’aeronautica di Malmstrom, dove sono conservate alcune armi nucleari. Mercoledì mattina è stato avvicinato da tre aerei dell’aeronautica americana, mentre l’aeroporto civile di Billings, la capitale del Montana, è stato chiuso al traffico aereo per un paio d’ore.

3 x US Air Force Stratotankers have been spotted flying over Montana. Meanwhile there are reports in media about a Chinese spy balloon flying over Montana.https://t.co/i2BJi32IXG pic.twitter.com/zxN1q97v1A — Flightradar24 (@flightradar24) February 2, 2023

Un uomo che ha fotografato il “pallone spia” dal proprio ufficio a Billings l’ha descritto ad Associated Press come un «grande cerchio bianco», troppo piccolo però per essere confuso con la luna. L’uomo ha aggiunto di averlo osservato per circa 45 minuti, durante il quale ha continuato a fare foto e video: «pensavo che potesse essere un UFO, e quindi volevo essere sicuro di averlo documentato».