10 nuove cose da ascoltare a febbraio

Negli ultimi mesi ci sono state due novità nel mondo degli audiolibri. La prima è che alle due piattaforme di streaming di audiolibri già presenti in Italia se ne è aggiunta una terza: si chiama BookBeat e come Storytel, che c’è dal 2018, arriva dalla Svezia, uno dei paesi in cui si ascoltano più audiolibri. Appartiene al gruppo editoriale Bonnier, uno dei più grandi in Europa, e per ora ha un catalogo di 800mila audiolibri e ebook.

La seconda novità è che MLOL, la principale piattaforma usata dalle biblioteche per dare in prestito libri digitali, ha molto ampliato la propria offerta di audiolibri disponibili al prestito (e dunque ascoltabili gratuitamente) perché sono scaduti i termini dei primi accordi presi tra case editrici e piattaforme di streaming a pagamento per la diffusione degli audiolibri. È peraltro degno di nota che i prestiti di audiolibri attraverso MLOL non prevedono che una biblioteca possa prestare a una sola persona alla volta un audiolibro, come succede spesso con gli ebook: potenzialmente infinite persone possono farlo contemporaneamente. Per accedere al servizio bisogna essere iscritti a una biblioteca che utilizza MLOL.

La piattaforma segnala anche i numerosi libri presenti nel catalogo di Ad alta voce, il programma di Radio 3 in cui negli anni sono stati letti moltissimi grandi romanzi. Si possono ascoltare gratuitamente con la app RaiPlay Sound. Qui sotto invece c’è una selezione di novità interessanti su Audible e Storytel: e qui il solito link per avere 30 giorni di prova gratis su Storytel anziché 14.

Audible

Dal 7 febbraio si potrà ascoltare Donna delle pulizie di Stephanie Land, il cui sottotitolo è “Lavoro duro, paga bassa e la volontà di sopravvivere di una madre”. È il libro autobiografico che ha ispirato la serie tv di Netflix Maid, con Andie MacDowell e Margaret Qualley. Racconta la storia vera dell’autrice e della sua esperienza con la povertà dopo esser rimasta incinta a 28 anni senza una rete di sostegno: Land cercò di mantenere sé e la figlia facendo le pulizie per pochi dollari all’ora e barcamenandosi nel complicato sistema americano dei sussidi governativi.

Il 14 febbraio invece uscirà Taccuino di un vecchio sporcaccione di Charles Bukowski. È una raccolta di racconti che prende il titolo da quello di una rubrica che Bukowski teneva su un giornale di Los Angeles; i temi spaziano dalle corse dei cavalli agli incontri di boxe, con in mezzo relazioni, sbornie e giornate passate al bar.

Il 22 febbraio poi uscirà l’audiolibro di Denti Bianchi, il primo romanzo di Zadie Smith, che fu un caso letterario internazionale. Parla dell’amicizia tra due famiglie che vivono a Londra, gli inglesi Jones e i bengalesi Iqbal, unite dai padri Archie e Samad che si sono conosciuti durante la Seconda guerra mondiale: affronta molti temi, come Londra e la sua multiculturalità, la religione, il senso di appartenenza, lo scontro generazionale e culturale tra genitori e figli. Infine il 25 febbraio arriverà Barbari dello storico Alessandro Barbero, sulle cosiddette invasioni barbariche e l’impero romano.

In generale per conoscere le novità di Audible potete consultare la pagina dedicata che viene aggiornata giorno per giorno.

Storytel

È disponibile già da gennaio, ma merita sicuramente una segnalazione tardiva, La vita intima, il nuovo romanzo di Niccolò Ammaniti. È appena stato pubblicato anche nella versione di carta ed era da otto anni che l’apprezzato scrittore italiano non ne faceva uscire uno. Parla di una donna che si è un po’ smarrita nei suoi ruoli pubblici e privati (che sono quelli di moglie, madre, first lady) e in una vita apparentemente perfetta il cui equilibrio viene scombussolato dal ritorno di ricordi e segreti del passato, fino a ricostruire la vita intima e la personalità.

Il 14 febbraio uscirà La scienza nascosta dei cosmetici di Beatrice Mautino, divulgatrice e co-conduttrice di Ci vuole una scienza, il podcast del Post. Letto dalla stessa Mautino in questa versione da ascoltare, è un saggio che spiega vari aspetti dell’industria della cosmesi: dalle regole su come scrivere le etichette dei prodotti all’utilizzo di parole come “naturale”, “ecologico” o “biologico”, alle dinamiche delle aziende terziste che fabbricano i cosmetici per i marchi più noti, fino alla presenza di microplastiche in alcuni prodotti. Ne trovate un estratto qui.

Il 22 febbraio arriverà poi l’audiolibro di La città della vittoria di Salman Rushdie, che uscirà nella versione cartacea il 7 febbraio, a tre anni dall’ultimo romanzo dell’autore e a solo qualche mese dall’accoltellamento che ha subito. Ambientato nell’India del XIV secolo, racconta di una bambina di nove anni che riceve dei poteri da una divinità e inizia a diffondere i suoi messaggi. La “città della vittoria” del titolo è una città che la divinità, una dea, annuncia sarà creata grazie alla bambina.

Su entrambe le piattaforme

Sia su Audible che su Storytel ci sono poi da pochi giorni i primi due capitoli della saga di Blackwater, una serie di sei brevi romanzi dello scrittore statunitense Michael McDowell, conosciuto soprattutto come sceneggiatore del film Beetlejuice. La saga uscì originariamente nel 1983 ma solo in queste settimane ne sta uscendo un’edizione italiana: la pubblica la casa editrice Neri Pozza, che ha scelto di farlo dopo aver visto il grande successo ottenuto da Blackwater l’anno scorso in Francia. La serie racconta una storia familiare ambientata nel sud degli Stati Uniti tra il 1919 e il 1958, e contiene una parte horror. (Nella versione cartacea i romanzi si distinguono anche per le copertine.) Gli audiolibri usciti finora s’intitolano La piena e La diga.

– Leggi anche: Come leggono le persone che non vedono

I nuovi podcast del Post

Come ogni inizio del mese, il primo di febbraio è uscita una nuova e attesa puntata di Indagini di Stefano Nazzi: questa volta racconta una delle vicende di cronaca più incredibili della storia d’Italia, quando Enzo Tortora, giornalista televisivo famosissimo, fu arrestato con l’accusa di far parte della camorra e di essere un trafficante di droga, amico e complice dei più celebri capi della criminalità organizzata degli anni Ottanta.

Dal 3 febbraio ci sarà anche L’immancabile podcast del Post su Sanremo, l’ormai tradizionale podcast in cui Matteo Bordone, Giulia Balducci, Stefano Vizio e Luca Misculin commentano il festival della canzone italiana. Uscirà con una prima puntata domani 3 febbraio, e proseguirà a festival iniziato l’8, 9, 11 e 12 febbraio. Entrambi i podcast si possono ascoltare sull’app del Post (per Android e iOS), ma L’immancabile podcast del Post su Sanremo è riservato alle persone abbonate. Indagini è disponibile anche sulle principali app gratuite di podcast.

