Sta per iniziare un nuovo podcast settimanale del Post, si chiama Ci vuole una scienza, sarà online dal 15 aprile – e da lì in poi ogni venerdì con un nuovo episodio – e racconterà non solo le ultime novità scientifiche, ma anche il modo in cui vengono comunicate e il loro impatto sulle nostre vite. Ci vuole una scienza sarà condotto ogni settimana dalla divulgatrice scientifica Beatrice Mautino e da Emanuele Menietti, giornalista del Post.

Di cosa parlerà questo podcast? Partiamo da qui: tendiamo a immaginare la scienza come un mondo a parte, inaccessibile e distante dalle nostre esperienze quotidiane, mentre in realtà praticamente qualsiasi aspetto delle nostre vite dipende da secoli di scoperte e intuizioni di scienziate e ricercatori. Questi ultimi anni sono stati probabilmente la prova più concreta dell’importanza della scienza e della sua comunicazione nelle nostre vite, con una sua presenza senza precedenti nel dibattito pubblico. Parole e concetti sconosciuti, o che avevamo imparato a scuola e poi dimenticato, sono diventati familiari e sono finiti nelle nostre discussioni, forse più di quanto avremmo voluto.

Il mondo della scienza ci appare distante anche a causa della mancanza di una cultura della discussione pubblica sui temi scientifici e in ultima istanza su come funziona, la scienza. Ci sorprendiamo ogni volta che una nuova ricerca cambia o smentisce ciò che davamo per scontato e non sempre ci vengono dati gli strumenti per capire che la scienza è un processo, un sistema in continua evoluzione e tutt’altro che infallibile.

Sarà possibile ascoltare Ci vuole una scienza gratuitamente sull’app del Post (si scarica qui), ma anche sulle principali piattaforme come Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcast. Il primo episodio uscirà il 15 aprile, qui sotto trovate il trailer, consideratevi invitati e invitate all’ascolto. In fin dei conti è un esperimento: scientifico.