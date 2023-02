Nel Regno Unito è previsto per oggi uno sciopero che potrebbe coinvolgere fino a 500mila persone

Si prevede che centinaia di migliaia di insegnanti, dipendenti pubblici, ferrovieri e addetti ai controlli di frontiera parteciperanno agli estesi scioperi previsti per mercoledì nel Regno Unito. I sindacati stimano che le mobilitazioni possano riguardare fino a 500mila persone: si inseriscono in una più ampia e trasversale ondata di scioperi che va ormai avanti dalla fine dell’anno scorso contro i tagli ai servizi pubblici e per l’adeguamento degli stipendi al costo della vita. Negli ultimi due mesi hanno protestato tra gli altri migliaia di infermieri e infermiere, fisioterapisti, postini, autisti di mezzi pubblici, il personale delle ambulanze e sempre insegnanti.

Migliaia di scuole saranno chiuse o parzialmente operative sia in Inghilterra che in Galles, dove si ritiene che sciopereranno fino a 200mila insegnanti che aderiscono al principale sindacato nazionale di settore (NEU). Ci saranno scuole chiuse e insegnanti in sciopero anche in Scozia, dove le mobilitazioni sono state convocate dal più grande sindacato locale di categoria (EIS). Potrebbero inoltre scioperare più di 100mila persone tra professori universitari e dipendenti pubblici di decine di dipartimenti ed enti governativi, tra cui i ministeri della Salute, dei Trasporti e dell’Istruzione.

Per tutta la giornata ci saranno cancellazioni e grossi disagi nella circolazione dei treni per la partecipazione allo sciopero dei macchinisti di 14 compagnie ferroviarie. Si prevedono disagi anche negli aeroporti, con code ai controlli dei documenti per uno sciopero del personale di frontiera. Aslef, il sindacato nazionale dei trasporti ferroviari, ha annunciato un altro sciopero di 24 ore anche per venerdì 3 febbraio.