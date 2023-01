Nel Regno Unito è in corso un grande sciopero del personale delle ambulanze

Nel Regno Unito è in corso un grande sciopero di almeno 20mila persone che lavorano alle ambulanze e che chiedono l’adeguamento degli stipendi al costo della vita, migliori condizioni lavorative e nuove assunzioni. Tra chi ha scioperato ci sono autisti, paramedici e persone che gestiscono le chiamate. Fino al termine dello sciopero il servizio sarà garantito solo per chiamate particolarmente gravi o urgenti, per esempio legate a pericolo di vita, a parti o a perdite di coscienza e casi cardiaci.

Già nel dicembre del 2022 il personale delle ambulanze aveva scioperato, dopo che in oltre trent’anni non l’aveva mai fatto, insieme ad altre categorie di lavoratori, tra cui insegnanti, postini e autisti di mezzi pubblici. Ogni settore aveva scioperato con richieste specifiche, ma in comune c’era la richiesta di adeguamento degli stipendi al costo della vita e l’opposizione ai tagli dei fondi ai servizi pubblici decisi dal governo.