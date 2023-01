Le grandi inondazioni in Nuova Zelanda

Da tre giorni l’isola settentrionale della Nuova Zelanda, dove si trovano molte delle principali città del paese tra cui Auckland, la più popolosa, è colpita da piogge fortissime, che hanno provocato frane, inondazioni improvvise e danni strutturali a strade ed edifici. Per ora sono morte quattro persone.

Questo weekend è caduta la stessa quantità di pioggia che normalmente cade in un’intera estate sull’isola: 249 millimetri soltanto sabato. Si tratta delle peggiori piogge dal 1985, quando un’alluvione improvvisa uccise tre persone e danneggiò oltre cinquanta case nella cittadina neozelandese di Te Aroha, a meno di cinquanta chilometri da Auckland.

For anyone that doesn’t know New Zealand has been hit with the worst rain it’s ever had since 1985. The whole of the north island has flooded. Flash floods taking cars, homes and lives. A relative of mine being the unfortunate one to stumble upon the first dead body. pic.twitter.com/2AqEj6IIjy

— Storm (@Storm_is_god) January 27, 2023