L’Inter ha vinto la Supercoppa italiana

L’Inter ha battuto 3-0 il Milan e ha vinto la 36ª edizione della Supercoppa italiana, il trofeo che si gioca annualmente tra le detentrici dello Scudetto (in questo caso il Milan) e della Coppa Italia (l’Inter).

La partita, giocata allo stadio Re Fahd di Riad, in Arabia Saudita, è stata di fatto decisa nel primo tempo, in cui l’Inter ha segnato i primi due gol: al decimo minuto con Federico Dimarco e al ventesimo con Edin Dzeko.

Dopo le difficoltà avute nel primo tempo, nella ripresa il Milan ha provato a reagire in qualche modo, ma con l’Inter ben schierata a difesa del vantaggio non ha avuto grandi occasioni. A un quarto d’ora dalla fine l’Inter ha poi chiuso la partita con il gol di Lautaro Martinez nato da un calcio di punizione da metà campo e aiutato da una marcatura leggera della difesa del Milan.

Per l’Inter è la seconda vittoria consecutiva in Supercoppa, dopo quella ottenuta l’anno scorso contro la Juventus, e la settima in totale: ha così raggiunto proprio il Milan come seconda squadra più vincente nella storia del trofeo, dietro la Juventus, che di vittorie ne ha nove.

Quello giocato in Arabia Saudita è stato inoltre il secondo dei tre derby di Milano previsti in questa stagione. Il primo si era giocato il 3 settembre in Serie A ed era finito con la vittoria per 3-2 del Milan; il prossimo è in programma domenica 5 febbraio.