La Supercoppa italiana torna in Arabia Saudita

Milan e Inter giocano stasera allo stadio Re Fahd di Riad, in Arabia Saudita, la 36ª edizione della Supercoppa italiana, il trofeo conteso annualmente dalle due squadre vincitrici di Scudetto e Coppa Italia. La partita inizierà alle 20 e in Italia verrà trasmessa in esclusiva da Mediaset.

Istituita nel 1988 come trofeo di collegamento tra una stagione e l’altra, e per questo disputata in estate, da circa un decennio la Supercoppa è stata snaturata seguendo interessi e nuove opportunità commerciali. Dopo le edizioni estive organizzate in Cina a partire dal 2009, l’interesse dei paesi emergenti della penisola araba nei confronti del trofeo ha contributo a spostarlo in inverno.

La prima edizione invernale si disputò nel 2014 a Doha, in Qatar, tra Juventus e Napoli. La seconda fu sempre in Qatar, nel 2016, mentre a partire dal 2018 ci si è spostati in Arabia Saudita in base a un accordo tra la Lega Serie A e il ministero dello Sport saudita. L’accordo prevedeva l’organizzazione in Arabia Saudita di tre edizioni in cinque anni per circa 25 milioni di dollari.

Quella che giocheranno stasera Milan e Inter è la terza e quindi l’ultima prevista dal contratto in vigore, ma già si parla di un possibile rinnovo altrettanto remunerativo che dovrebbe prevedere tra le altre cose un radicale cambiamento della struttura del trofeo: non più una finale unica, ma un piccolo torneo a quattro squadre con le vincitrici di Scudetto e Coppa Italia e le seconde classificate di entrambe le competizioni.

Questo formato viene già utilizzato da tre anni dal campionato spagnolo, che non a caso lo gioca in Arabia Saudita. Il paese, i cui grandi investimenti nello sport sono ormai noti, vorrebbe offrire ai suoi tifosi la possibilità di vedere dal vivo alcune delle migliori squadre d’Europa concentrate in questo periodo dell’anno, come in parte sta già accadendo: l’ultima edizione della Supercoppa spagnola si è disputata la scorsa settimana (è stata vinta domenica dal Barcellona), e ora toccherà a quella italiana.

Milan e Inter non si ritrovano in una Supercoppa dall’edizione disputata nel 2011 allo Stadio Nazionale di Pechino, vinta 2-1 dal Milan. Quella fu anche l’ultima Supercoppa giocata dall’Inter fino all’anno scorso, quando da campione d’Italia vinse ai supplementari contro la Juventus in una partita giocata a San Siro ma disputata ugualmente in inverno per via dello slittamento dei calendari causato dalla pandemia.

È inoltre il secondo dei tre derby di Milano previsti in questa stagione. Il primo si era giocato il 3 settembre in Serie A ed era finito con la vittoria per 3-2 del Milan; il prossimo è in programma pochi giorni dopo la Supercoppa, il 5 febbraio.

– Leggi anche: Il trasferimento di Mudryk al Chelsea non è solo calcio