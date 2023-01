Alle 9:30 di giovedì ci saranno i funerali del papa emerito Benedetto XVI, morto sabato 31 dicembre a 95 anni. Il rito sarà piuttosto diverso da quello che viene seguito solitamente quando muore un papa: con le sue storiche dimissioni avvenute nel 2013 – le prime in seicento anni – Benedetto XVI aveva infatti perso il ruolo di papa regnante, e quindi la Chiesa ha dovuto modificare la liturgia prevista per la celebrazione dei suoi funerali.

Saranno funerali solenni e nella forma simili a quelli di un papa, ma con alcune differenze di sostanza. Innanzitutto perché sarà presente l’attuale pontefice, papa Francesco. Non celebrerà la messa, come si era ipotizzato nei giorni scorsi, ma reciterà solo l’omelia iniziale e i riti di commiato finali. Come di consueto alla morte di un papa, il funerale sarà invece celebrato dal decano del collegio cardinalizio, il più anziano cardinale della Chiesa cattolica, Giovanni Battista Re.

Un’altra differenza è che non saranno funerali di stato, come avviene di solito, dato che con le sue dimissioni Benedetto XVI aveva smesso di essere capo di stato della Città del Vaticano. Le uniche delegazioni ufficiali accreditate sono quelle dell’Italia e della Germania, il paese natale di Benedetto XVI. I capi di stato di tutto il mondo possono decidere ugualmente se andare al funerale, ma in forma privata e non come rappresentanti del proprio paese. Tra gli altri ci saranno la regina madre di Spagna, i reali del Belgio, i presidenti di Polonia, Portogallo, Ungheria e Slovenia, e il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin. Non ci sarà invece il presidente americano Joe Biden.

La salma di Benedetto XVI è stata esposta al pubblico da lunedì mattina a mercoledì sera dentro la basilica di San Pietro. Alle 19 di mercoledì la bara è stata chiusa e alle 8:50 di giovedì è stata portata al centro del sagrato di San Pietro, dove in attesa dell’inizio dei funerali verrà recitato il Rosario. Secondo la prefettura di Roma, ci saranno almeno 60mila fedeli in piazza.

Alle 9:30 cominceranno le celebrazioni con l’omelia di papa Francesco e poi si proseguirà con la messa funebre celebrata dal cardinale Giovanni Battista Re. La liturgia sarà in lingua latina, mentre il Vangelo verrà letto in italiano. Le preghiere dei fedeli avranno la prima invocazione in tedesco, e poi altre in francese, arabo, portoghese e italiano. Non ci saranno le suppliche finali della Diocesi di Roma e delle Chiese orientali, specifiche per un papa regnante. Alla fine ci saranno i riti dell’Ultima Commendatio (l’ultima raccomandazione) e della Valedictio (il commiato), recitati da papa Francesco.

Tutta la celebrazione dovrebbe durare all’incirca un’ora e quarantacinque minuti e sarà possibile seguirla in diretta televisiva su Rai 1: al termine la bara di Benedetto XVI verrà ricondotta dentro la basilica per poi essere tumulata nelle Grotte Vaticane, i sotterranei di San Pietro dove sono seppelliti molti altri papi. Il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha specificato che il rito della tumulazione «è sempre considerato privato» e non farà parte della diretta televisiva.

