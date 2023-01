In Danimarca non si fanno più rapine in banca

Nel 2022 per la prima volta in Danimarca non ci sono state rapine in banca. Nell’anno precedente, il 2021, ce n’era stata una. È quello che emerge dai dati di Finans Danmark, la più grande organizzazione di banche e servizi finanziari del paese, ed è una grossa differenza rispetto a una ventina di anni fa: nel 2000, per esempio, le rapine erano state 221.

Tra i principali motivi c’è il fatto che in Danimarca esistono sempre più app e servizi che permettono pagamenti virtuali o con carta di credito, e che hanno ridotto la circolazione di contanti e il numero di filiali in cui è possibile ritirarli allo sportello.

Secondo i dati della banca centrale danese riportati da Bloomberg, l’uso di contanti in Danimarca è calato del 75 per cento negli ultimi sei anni. È una tendenza che si è vista anche in molti altri paesi, portando in generale a un calo delle rapine in banca. In Italia, secondo i dati di OSSIF, il centro di ricerca dell’Associazione bancaria italiana (ABI) sulla Sicurezza Anticrimine, tra il 2007 e il 2021 le rapine in banca sono passate da 3400 circa a 87. Negli Stati Uniti ci sono state 1724 rapine nel 2021, quando solo nel 2004 ce n’erano state 7556.

In Danimarca e non solo, sono in aumento invece le truffe online e basate sul phishing, che prevedono il furto dei codici e dei dati personali degli utenti direttamente da loro e poi l’accesso ai loro conti bancari online.

Michael Busk-Jepsen, dirigente di Finans Danmark, ha detto a CNN che in Danimarca ci sono circa 800 filiali di banca ma di queste solo 20 hanno ancora personale che si occupa di gestire i depositi e i prelievi dei clienti. La maggior parte non ha dipendenti ma solo lo sportello bancomat: in tutta la Danimarca, dove vivono circa 5,8 milioni di persone, ce ne sono circa 2mila, più o meno la stessa distribuzione per abitante che c’è in Italia.

Anche gli scassinamenti dei bancomat sono molto diminuiti negli ultimi anni, in seguito all’introduzione di maggiori sistemi di sicurezza e sorveglianza. Nel 2016 erano stati 18, mentre quest’anno non ce n’è stato neanche uno.