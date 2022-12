L’allentamento delle restrizioni in Cina sta preoccupando vari paesi

Lunedì il governo cinese ha annunciato che dall’8 gennaio tutte le persone che arriveranno in Cina dall’estero non dovranno più sottoporsi alla quarantena obbligatoria per tenere sotto controllo il coronavirus. Con l’eliminazione della quarantena per i viaggiatori ci si aspetta che nelle prossime settimane riparta il turismo dall’estero verso la Cina, e che al tempo stesso anche i cittadini cinesi riprendano a viaggiare nel resto del mondo, dopo che per tre anni avevano di fatto smesso di farlo: secondo il sito di viaggi Trip.com martedì le prenotazioni di viaggi dalla Cina verso l’estero erano aumentate del 254 per cento rispetto al giorno prima, in particolare verso Singapore, Corea del Sud, Hong Kong, Giappone e Tailandia.

Ma il probabile forte flusso di persone che arrivano dalla Cina nelle prossime settimane sta iniziando a preoccupare diversi paesi in tutto il mondo, che stanno pensando di introdurre nuove restrizioni e maggiori controlli per chi arriva dalla Cina.

Da circa un mese l’abbandono della politica “zero COVID” in Cina ha provocato una nuova enorme ondata di contagi, con milioni di nuovi casi ogni giorno, che sta mettendo in crisi il sistema sanitario e provocando enormi danni. È complicato stimarne la portata, perché il governo cinese ha deciso di non comunicare più i dati giornalieri dei contagi, ma si ritiene che i rischi di questa nuova ondata potrebbero essere molto grossi, anche per il resto del mondo.

C’è il timore che il nuovo flusso di viaggiatori da e verso la Cina possa rendere più probabile la circolazione del virus nel mondo, e causare l’emersione di nuove varianti del coronavirus dopo un periodo di evoluzione del virus piuttosto stabile su scala globale. Per questo motivo dopo l’annuncio di giovedì vari paesi hanno fatto sapere che nei prossimi giorni potrebbero adottare misure restrittive per chi arriva dalla Cina.

Il governo italiano per ora non ha preso una decisione, ma nel frattempo l’aeroporto di Malpensa, a Milano, ha pubblicato un avviso sul proprio sito in cui consiglia a tutti i passeggeri e agli operatori provenienti dalla Cina di effettuare un tampone molecolare al loro rientro. Il tampone al momento non è obbligatorio, ma è stato pensato come una misura di prevenzione per tenere sotto controllo i contagi e accertare eventuali varianti del coronavirus.

Il Giappone – che aveva riaperto i propri confini ai turisti solo a settembre, dopo tre anni – ha invece introdotto immediatamente l’obbligo di un tampone negativo per chi arriva dalla Cina nel paese. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha detto che questa misura si è resa necessaria per via della mancanza di trasparenza del governo cinese sull’andamento dei contagi.

Una misura di questo tipo potrebbe essere adottata nei prossimi giorni anche dagli Stati Uniti, che tramite un funzionario del governo hanno fatto sapere di essere molto preoccupati per la nuova ondata di contagi in Cina e per la mancanza di dati trasparenti: «Senza questi dati, sta diventando sempre più difficile per i responsabili della sanità pubblica garantire che saranno in grado di identificare eventuali nuove varianti e adottare misure tempestive per ridurne la diffusione», ha detto il funzionario statunitense in un comunicato diffuso dalle agenzie di stampa.

Commenti simili sono stati fatti dal governo della Malesia, che per ora non ha introdotto restrizioni per i viaggiatori in arrivo nel paese ma ha esortato tutti i suoi cittadini a vaccinarsi con le dosi di richiamo per evitare nuovi contagi.

Hanno fatto sapere che potrebbero introdurre test obbligatori a chi arriva dalla Cina anche i governi di Taiwan e delle Filippine. In particolare a Taiwan preoccupano le decine di migliaia di taiwanesi che vivono e lavorano in Cina e che potrebbero tornare in patria per festeggiare il capodanno cinese, il 22 gennaio.

