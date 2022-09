Il Giappone riaprirà i propri confini ai turisti stranieri, dopo due anni di restrizioni

Giovedì il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha annunciato la riapertura dei confini del Giappone a tutti i viaggiatori provenienti dall’estero, dopo più di due anni di restrizioni imposte a causa della pandemia da coronavirus. Dal prossimo 11 ottobre tutti i viaggiatori vaccinati potranno quindi entrare in Giappone senza particolari limiti e non dovranno più necessariamente far parte di un tour organizzato tramite un’agenzia turistica locale, condizione che era stata imposta lo scorso giugno per permettere la lenta ripresa del turismo straniero.

La misura annunciata dal governo giapponese prevede anche la rimozione del limite massimo di arrivi giornalieri imposto fino ad oggi. Per entrare in Giappone sarà comunque necessario dimostrare di aver ricevuto almeno tre dosi di vaccino contro il coronavirus e di essere negativi a un test.

La riapertura dei confini a tutti i viaggiatori in arrivo dall’estero era attesa e prevista: il Giappone, la terza economia del mondo, era stato uno degli ultimi paesi ricchi a mantenere i propri confini chiusi così a lungo.

Tra gli obiettivi del governo c’è ripristinare il flusso di viaggiatori, nella speranza che contribuisca a risollevare l’economia locale: in particolare, alcuni economisti giapponesi ritengono che far ripartire il turismo straniero in Giappone possa contribuire a risollevare il valore dello yen, la moneta giapponese, il cui valore è sceso al livello più basso rispetto al dollaro statunitense in più di due decenni.

Kishida ha detto che il governo ha intenzione di adottare «tutte le misure necessarie» per stabilizzare il valore dello yen: per questo ha anche annunciato un programma di incentivi economici per favorire viaggi e spostamenti anche all’interno del Giappone, con sconti sui viaggi e sugli ingressi ad attrazioni turistiche, eventi sportivi e concerti.