In Cina dall’8 gennaio non ci sarà più la quarantena obbligatoria per chi arriva dall’estero

Dal prossimo 8 gennaio le persone che arriveranno in Cina dall’estero non dovranno più sottoporsi alla quarantena obbligatoria per tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato lunedì la Commissione per la salute nazionale cinese, che al contempo ha comunicato un ulteriore allentamento delle restrizioni.

L’annuncio delle autorità sanitarie cinesi è in linea con il recente allentamento della cosiddetta strategia “zero-COVID”, che fino a poche settimane fa aveva previsto rigidi lockdown anche nel caso di pochissimi contagi; è anche uno dei provvedimenti più significativi rispetto alle modalità di ingresso in Cina, i cui confini sono rimasti pressoché chiusi fin dall’inizio della pandemia. Secondo numerosi osservatori, tuttavia, la recente decisione di non comunicare più i dati giornalieri sui nuovi contagi sarebbe una conferma del peggioramento della situazione epidemiologica nel paese, con qualche preoccupazione sulla possibile emersione di nuove varianti del coronavirus.

