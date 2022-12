Natale è arrivato e come ogni anno è arrivata puntuale la nostra raccolta con le fotografie che lo raccontano: in Australia, come sempre, lo si festeggia in costume da bagno sulla spiaggia, ma anche in posti dove fa decisamente meno caldo, come Berlino o Londra, alcuni temerari indossano cappelli da Babbo Natale e fanno il bagno in acque gelate. Negli Stati Uniti c’è chi cancella le feste con parenti e amici perché l’eccezionale tempesta invernale che si sta abbattendo su gran parte del paese rende molto pericoloso spostarsi, mentre in Ucraina non si accendono le luci sugli alberi di Natale nelle città. Nei paesi dove i cristiani sono la minoranza ci si ritrova in pochi, negli altri le città sono tutte addobbate, le campane suonano a festa e in tanti sono andati a messa.

Prendetevi qualche minuto per guardare le foto mentre preparate le portate da servire a tavola, consapevoli che non saranno mai così tante da togliere spazio per il dolce. Studiatevi bene i consigli su come evitare le litigate con i parenti con cui avete meno punti in comune. E tantissimi auguri dalla redazione del Post!