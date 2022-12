Un regalo di Natale al giorno: -1

Da qualche anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare qualche idea a chi vuole (o deve, costretto dalle circostanze) fare i regali di Natale. Un regalo di Natale al giorno, ogni giorno per un mese, fino a oggi. Se non ne avete ancora trovato uno che faccia per voi, ricordatevi che c’è sempre la mozione Flanagin.

È arrivata la vigilia di Natale e se state leggendo questo articolo è probabilmente per due motivi. Il primo: vi manca ancora qualche regalo da fare. Il secondo: avete abbastanza fiducia nel Post da sperare di trovarci una brillante idea dell’ultimissimo minuto. Ebbene il regalo di oggi, l’ultimo per quest’anno, è un abbonamento annuale al Post: non è un’idea brillante, ve lo concediamo, ma date le premesse è probabilmente un regalo che vi si addice e che potreste fare con sufficiente convinzione a qualcuno a cui volete bene. Se invece siete capitati qui per caso e non sapete cosa sia il Post, ma avete molto bisogno di idee regalo da fare oggi per oggi: qui ne trovate alcune.

Come sempre, l’abbonamento annuale al Post costa 80 euro e si può fare qui indicando anche il giorno in cui si desidera far arrivare la mail alla persona a cui lo si vuole regalare, e volendo un messaggio di auguri. Tutto quello che pubblichiamo sul Post è da sempre gratis e accessibile a tutti, ma abbonate e abbonati hanno alcuni vantaggi e possono accedere a contenuti esclusivi.

Le persone abbonate al Post possono leggere i nostri articoli senza pubblicità e commentarli. Possono ricevere tutti i pomeriggi Evening Post, la newsletter quotidiana che raccoglie segnalazioni e link su quello che è successo nel mondo (e nella redazione del Post), e dal lunedì al giovedì, prima di andare a dormire, Le Canzoni, la newsletter del direttore Luca Sofri che consiglia, per l’appunto, una canzone al giorno raccontandone la storia. Chi è abbonato può inoltre ascoltare Morning, la rassegna stampa del vicedirettore Francesco Costa che esce dal lunedì al venerdì ogni mattina alle 8, e Tienimi Bordone, il podcast di Matteo Bordone su cose che non sapevate di voler sapere. I nostri abbonati poi sono i primi a ricevere inviti e comunicazioni riguardo agli eventi e ai nuovi progetti dalla redazione.

Inutile dire, ma lo diciamo lo stesso, che sarebbe un regalo anche per noi, oltre che per la persona a cui doveste decidere di regalarlo.

Per chi ha letto fin qui solo per affetto perché la persona a cui vuole fare un regalo è già abbonata, abbiamo un ultimo possibile regalo: il 24 gennaio inizierà il quarto ciclo delle Dieci lezioni sul giornalismo del Post, una serie di incontri online per tutte e tutti in cui condivideremo quello che abbiamo imparato sui giornali e sull’informazione, per capire meglio le cose che ci succedono intorno. Il corso costa in totale 290 euro ma le persone abbonate hanno uno sconto di 50 euro. Si acquista qui.

Ne vuoi ancora? Di seguito altri quattro regali fattibili anche all’ultimo momento.

