Martedì 24 gennaio inizierà il quarto ciclo delle Dieci lezioni sul giornalismo del Post: una serie di incontri online per tutte e tutti, per condividere le cose che abbiamo imparato sui giornali e sull’informazione, e per capire meglio le cose che ci succedono intorno.

Dieci lezioni online con i giornalisti della redazione del Post: su quello che sta succedendo, sulle parole che usiamo e sulle cose da sapere per capire meglio le notizie che leggiamo o ascoltiamo. Su come è cambiato il giornalismo in questi anni di crisi globali, e su come si fa a capire cosa sia una notizia; su come si analizzano i dati e la cronaca giudiziaria, su come si fa giornalismo usando i social network, i podcast e le immagini. Per chi è interessato a capire i meccanismi dell’informazione e a considerare le notizie che riceve, e per chi è interessato – sui suoi account social network o per farne un lavoro – a condividerle e produrle, le notizie.

Il corso sarà online, si potrà seguire in diretta – con la possibilità di fare domande in chat ai docenti – o in differita, rivedendo le registrazioni delle lezioni in streaming. Le lezioni saranno ogni martedì e giovedì, dalle 19.00 alle 20:30, inizieranno martedì 24 gennaio e finiranno giovedì 23 febbraio, ma si potranno rivedere in streaming fino al 30 aprile 2023. Le iscrizioni saranno aperte fino a venerdì 20 gennaio 2023 fatto salvo il raggiungimento del numero massimo di iscritti. Il corso costa 290 euro (con uno sconto per le persone abbonate al Post). Ci si iscrive qui.

Cosa sono le Dieci lezioni sul giornalismo?

Le Dieci lezioni sul giornalismo sono un ciclo speciale di lezioni online in cui due volte a settimana giornaliste e giornalisti del Post spiegheranno le scelte del Post, come informarsi meglio e come usare strumenti antichi e nuovi, per parlare di come si racconta un paese dove non c’è la libertà di stampa, dei nuovi modi con cui si fa informazione oggi, come i podcast e TikTok, dei problemi che continua ad avere il giornalismo italiano o delle vicende giudiziarie dietro i grandi casi di cronaca.

Dieci lezioni sul giornalismo del Post è dedicato a chiunque voglia capire meglio le cose, che non sono mai così semplici e concluse, e riprenderà il formato delle edizioni che si sono tenute negli anni passati: due appuntamenti ogni settimana della durata di un'ora e mezza, dalle 19 alle 20:30, a partire da martedì 24 gennaio, il martedì e il giovedì, che chi si iscrive potrà seguire in diretta oppure vedere in streaming nei giorni successivi fino al 30 aprile 2023.

Questo è il calendario delle lezioni.

Martedì 24 gennaio

1. Cos’è una notizia, spiegato bene con Francesco Costa

Perché ogni giorno accade esattamente il numero di notizie che entra dentro un giornale?

Giovedì 26 gennaio

2. Non è più il giornalismo di una volta con Luca Sofri

Se vi sembra tutto diverso è una questione di soldi, di internet, e di noi stessi

Martedì 31 gennaio

3. Come si raccontano gli Esteri con Eugenio Cau

Togliersi l’ossessione della geopolitica, riconoscere le bugie dei paesi senza libertà di stampa e capire mondi poco familiari

Giovedì 2 febbraio

4. I social network hanno cambiato il giornalismo con Giulia Balducci

Le notizie ci vengono a prendere ovunque, anche dove guardiamo le foto dei nostri amici, e non è sempre una cosa buona

Martedì 7 febbraio

5. La lingua delle cose raccontate bene con Luca Sofri

Come scrivere per farsi capire e come togliere le parole superflue: un po’ di esempi e un po’ di istruzioni

Giovedì 9 febbraio

6. Spiegarlo con le figure con Alessia Mutti

Come si illustrano le notizie? Quando una foto è troppo forte per essere pubblicata? E quando non si può fare a meno di mostrarla?

Martedì 14 febbraio

7. I dati sono ovunque, anche nel giornalismo con Isaia Invernizzi

Trovare le notizie da enormi database non è facile, ma la pandemia ci ha insegnato che è indispensabile

Giovedì 16 febbraio

8. Come viene raccontata la violenza di genere con Giulia Siviero

Male, di solito: ma è possibile imparare a riconoscere gli errori, gli stereotipi e gli automatismi, se si sa dove guardare

Martedì 21 febbraio

9. Da dove arrivano i podcast con Francesco Costa

Il giornalismo che si ascolta va sempre più forte, raccontato dall’autore di “Morning”

Giovedì 23 febbraio

10. Cronaca giudiziaria e distorsioni del giornalismo italiano con Luca Misculin e Stefano Nazzi

Raccontare indagini e processi è un mestiere delicato

Iscriviti alle “Dieci lezioni sul giornalismo”, se la cosa ti interessa: o iscrivi una persona a cui vuoi regalare gli incontri. Se ti servono altre informazioni leggi le FAQ o scrivici a scuola@ilpost.it