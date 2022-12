La cinquantottesima puntata del podcast di Joypad

Caricamento player

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Ogni anno i Game Awards premiano il meglio (almeno secondo i giurati) dell’industria legata ai videogiochi, e lo fanno in un lungo evento di circa tre ore in cui il momento delle premiazioni è sempre più laterale, mentre guadagna rilevanza lo spazio dedicato agli annunci di editori e sviluppatori. Come ogni anno Joypad lo segue e commenta, con un impreparato Matteo Bordone che guarda ogni singolo trailer e cerca poi di spiegarlo a Francesco Fossetti e Alessandro Zampini, con risultati alterni. Si parla poi anche dell’acquisizione di Activision-Blizzard, in una fase ormai di stallo, ci si chiede se nel 2022 è uscito Star Citizen e si consigliano I’m Too Young to Die, il nuovo librone di Bitmap Books, Cuphead e High on Life.

La puntata si può ascoltare qui, sull’app e sulle principali piattaforme, come Spotify, Apple Podcast e Google Podcast.