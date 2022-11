Mattia Binotto non sarà più il team principal della Ferrari in Formula 1

La Ferrari ha annunciato che Mattia Binotto non sarà più il team principal della scuderia in Formula 1 a partire dal 31 dicembre. La notizia era circolata già prima dell’ultimo Gran Premio della stagione, corso domenica 2o novembre ad Abu Dhabi, ma era stata inizialmente smentita dalla stessa Ferrari, che ora invece ha comunicato di aver accettato le sue dimissioni.

Binotto lavorava in Ferrari da 28 anni e da quattro stagioni era il team principal, ovvero il coordinatore della gestione sportiva in Formula 1. Aveva un contratto in scadenza al termine del 2023.

Nel comunicato pubblicato martedì, Binotto ha scritto: «Con il dispiacere che ciò comporta, ho deciso di concludere la mia collaborazione con Ferrari. Lascio un’azienda che amo, della quale faccio parte da 28 anni, con la serenità che viene dalla convinzione di aver compiuto ogni sforzo per raggiungere gli obiettivi prefissati».

BREAKING: Mattia Binotto will leave his position as Ferrari team principal at the end of 2022#F1 pic.twitter.com/wVzdS12IcG — Formula 1 (@F1) November 29, 2022

Non è stato ancora annunciato chi sarà il suo successore. Da tempo circola il nome dell’ingegnere francese Frederic Vasseur, ex team principal della Renault e attuale capo della Sauber, scuderia svizzera sponsorizzata dall’Alfa Romeo che collabora proprio con la Ferrari. In attesa di nuovi annunci, l’amministratore delegato della Ferrari, Benedetto Vigna, potrebbe assumere l’incarico temporaneamente.

Nell’ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 la Ferrari era riuscita a mantenere il secondo posto nella classifica costruttori, restando davanti alla Mercedes. Il secondo posto costruttori era il suo obiettivo minimo, dato che dopo le prime gare del Mondiale la Red Bull si era dimostrata nettamente superiore.

Nell’ultima stagione con Binotto come team principal, la Ferrari ha ottenuto complessivamente 12 pole position, 4 vittorie e 20 piazzamenti sul podio. Charles Leclerc ha inoltre concluso il Mondiale al secondo posto nella classifica piloti dietro il campione in carica Max Verstappen.

