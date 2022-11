“Globo”, un nuovo podcast sugli esteri

Sta arrivando un nuovo podcast del Post: si intitola Globo, inizia il 16 novembre e da lì in avanti tutti i mercoledì. Sarà un podcast sugli esteri, e sarà un podcast di interviste: ci sarà un ospite ogni settimana per raccontare una parte del mondo, un personaggio, un grande evento che interesserà il nostro futuro. Globo sarà condotto da Eugenio Cau, giornalista del Post.

L’idea di Globo è di approfondire, e di farsi guidare nel capire il mondo da chi lo fa da tutta una vita. Non vogliamo raccontare soltanto cosa succede, ma anche perché succede, e quali sono le idee, le teorie, i grandi fenomeni che ci aiutano a spiegare quello che succede attorno a noi. A Globo ci faremo le domande più difficili, pur sapendo che non ci sono tutte le risposte: quanto andrà avanti l’invasione della Russia in Ucraina? Che peso avranno gli interessi cinesi di Elon Musk nella sua gestione di Twitter? Come si risolve l’inflazione? Cosa succederà alla democrazia americana?

Gli ospiti saranno esperti di esteri, docenti universitari, storici, economisti, giornalisti: insomma, gente da cui c’è da imparare.

Sarà possibile ascoltare Globo gratuitamente sull’app del Post (si scarica qui), ma anche sulle principali piattaforme come Spotify, Apple Podcast, Amazon Music e Google Podcasts. Il primo episodio uscirà il 16 novembre, qui sotto trovate il trailer. Ci sentiamo mercoledì: la prima puntata sarà su Vladimir Putin.