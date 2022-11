C’è stata una forte esplosione a Istanbul

Nel primo pomeriggio di domenica c’è stata una forte esplosione nel quartiere Beyoğlu di Istanbul, in una zona centrale molto frequentata della parte europea della città. Sui social network stanno circolando diversi video dell’esplosione, avvenuta lungo viale Istiklal, non lontano da piazza Taksim. Il governatore di Istanbul, Ali Yerlikaya, ha scritto su Twitter che l’esplosione ha causato «morti e feriti», ma per ora non ci sono notizie più dettagliate.

Video of the moment Taksim explosion happened here. This is a busy shopping district. Waiting for official reports from #Turkey pic.twitter.com/3oR5enjbDi — Joyce Karam (@Joyce_Karam) November 13, 2022

Secondo il giornalista dell’agenzia di stampa turca DHA che ha parlato con la CNN turca, le persone ferite a causa dell’esplosione sarebbero undici. La via al momento è stata chiusa.