La Ocean Viking non sa ancora dove andare

La nave Ocean Viking, della ong SOS Mediterranée, è ancora in attesa di sapere dove potrà far sbarcare le 234 persone migranti che ha a bordo: dopo giorni in cui era rimasta al largo delle coste della Sicilia in attesa di poter attraccare in un porto italiano, martedì la nave aveva iniziato a dirigersi verso la Francia, dove il governo sembrava intenzionato a farsi carico dell’accoglienza delle persone a bordo.

Per tutta la giornata di mercoledì però non è arrivata alcuna comunicazione ufficiale in cui il governo francese confermasse questo impegno o indicasse alla nave in quale porto dirigersi: ufficialmente, la Francia ha invece insistito sul fatto che la responsabilità di far sbarcare le persone a bordo della Ocean Viking fosse dell’Italia e ha duramente criticato il governo di Giorgia Meloni per averle negato un porto sicuro. La nave è rimasta così fino a giovedì mattina nelle acque tra Sardegna e Corsica, in una sostanziale situazione di stallo che sta causando grossi disagi a bordo, dove molte persone sono in condizioni di salute precaria, di grave stress fisico e psicologico. Giovedì mattina, intorno alle 9, è entrata in acque francesi al largo della Corsica, ma la sua destinazione non è chiara.

Mercoledì pomeriggio, peraltro, la Commissione Europea aveva diffuso un comunicato in cui chiedeva «l’immediato sbarco, nel porto sicuro più vicino, di tutte le persone salvate e a bordo della Ocean Viking»: in quel momento la nave si trovava in acque territoriali italiane, vicino a Cagliari. Anche se nel comunicato l’Italia non veniva mai menzionata esplicitamente, il tempismo della Commissione Europea non era sembrato casuale.

Nel testo venivano poi date rassicurazioni sul «sostegno agli stati membri che ricevono arrivi regolari dal mare» e si garantiva «un numero significativo» di ricollocamenti in altri paesi dell’Unione delle persone migranti sbarcate. Il messaggio della Commissione per dare un porto sicuro alla Ocean Viking era implicitamente rivolto all’Italia e aveva tutta l’aria di un rimprovero: parlava anche dell’urgenza di «evitare una tragedia umanitaria» e di chiaro e inequivocabile «obbligo legale a soccorrere e a garantire la sicurezza della vita in mare».

Dove si trova la Ocean Viking in questo momento. Il posto sicuro più vicino è Cagliari. Commissione: "L'obbligo giuridico di salvare e assicurare la sicurezza della vita in mare è chiara e senza equivoci". La Commissione ricorda l'obbligo Ue di "sincera cooperazione" tra stati. pic.twitter.com/20a2lfR992 — David Carretta (@davcarretta) November 9, 2022

Le condizioni che hanno portato a questo stallo sono state create dal governo italiano, che nelle scorse settimane si era opposto per giorni a far sbarcare nei porti italiani centinaia di persone migranti a bordo di quattro navi delle ong, che si trovavano nelle acque al largo della Sicilia.

Il governo di destra guidato da Meloni era sembrato intenzionato a far valere la politica propagandistica dei cosiddetti “porti chiusi”, agendo in violazione delle leggi internazionali: era stato poi costretto a far sbarcare una parte dei migranti a bordo delle navi, proponendo però “sbarchi selettivi” che escludevano le persone di sesso maschile considerate in buone condizioni di salute.

Martedì sera alla fine erano state fatte sbarcare tutte le persone a bordo di tre delle quattro navi al largo della Sicilia: l’ultima, la Ocean Viking, si era invece diretta verso la Francia. Diversi retroscena riportati dai giornali avevano raccontato come il governo italiano e quello francese avessero trovato una sorta di accordo, grazie a un colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron a Sharm el Sheik, durante la COP27: il governo italiano avrebbe lasciato sbarcare tre delle quattro navi al largo della Sicilia e la Francia si sarebbe fatta carico dei migranti della Ocean Viking.

Questa versione aveva trovato parziali conferme da una fonte anonima del ministero dell’Interno francese citata dall’ANSA, che aveva detto che le autorità francesi si stavano preparando ad accogliere la Ocean Viking nel porto di Marsiglia. Anche il governo italiano aveva contribuito ad avvalorare la tesi di un accordo tra i due paesi, diffondendo una nota della presidenza del Consiglio in cui si ringraziava la Francia per la decisione «di condividere la responsabilità dell’emergenza migratoria, fino ad oggi rimasta sulle spalle dell’Italia e di pochi altri Stati del Mediterraneo». La nota parlava anche dell’importanza di «proseguire in questa linea di collaborazione europea».

Il governo francese invece aveva smentito questa versione già da mercoledì mattina, e anzi aveva duramente criticato il governo Meloni. Il portavoce del governo francese, Olivier Véran, aveva ribadito che la nave si trovava in acque territoriali italiane ed era stato piuttosto netto sulla responsabilità italiana di far sbarcare i migranti della Ocean Viking: «Ci sono regole europee estremamente chiare che sono state accettate dagli italiani, che di fatto sono i primi beneficiari di un meccanismo di solidarietà finanziaria europea». Véran aveva poi definito «inaccettabile l’atteggiamento che sta mantenendo il governo italiano».

La sua posizione non si discostava da quella mantenuta dal governo francese nei giorni precedenti: il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin aveva detto più volte che la nave doveva attraccare in un porto italiano e che poi la Francia avrebbe fatto la sua parte, accogliendo una parte dei migranti sbarcati secondo le regole dell’Unione Europea. In sostanza, una posizione favorevole della Francia a far sbarcare i migranti della Ocean Viking in un suo porto è emersa solo dai retroscena: ufficialmente è sempre stata smentita.

In ogni caso martedì la Ocean Viking aveva deciso di dirigersi verso la Francia: non è chiaro se sia stata spinta dalle notizie che arrivavano su una possibile apertura da parte del governo francese, o se semplicemente scoraggiata dall’opposizione del governo italiano. Il presidente di SOS Mediterranée Italia, Alessandro Porro, aveva detto ad Adnkronos che la nave si stava dirigendo verso un porto francese: «Può essere la Corsica o Marsiglia». Intanto il sindaco di Marsiglia, Benoît Payan, si era detto disponibile ad accogliere le persone a bordo della Ocean Viking. Così si è arrivati alla situazione attuale, con la nave vicino alla Corsica ma al momento senza una meta precisa.

I volontari dell’ong SOS Mediterranée stanno raccontando con grande preoccupazione quello che succede sulla nave: molte persone avrebbero bisogno di cure ospedaliere, altre sono state sul punto di buttarsi in mare per lo sfinimento. «Abbiamo raggiunto un punto di rottura e non c’è fine in vista», ha detto a Le Monde Sophie Beau, fondatrice dell’ong. La Ocean Viking aveva soccorso in mare le persone che ora sono a bordo tra il 22 e il 26 ottobre, più di due settimane fa: sono migranti provenienti per lo più da Bangladesh, Eritrea, Siria, Egitto e Pakistan, e in molti casi quando sono stati salvati erano in viaggio già da parecchio tempo.

Quale sia il porto in cui le persone salvate dalla nave debbano essere fatte sbarcare è prescritto dalla convenzione di Amburgo del 1979 e da altre norme sul soccorso marittimo, che prevedono che gli sbarchi debbano avvenire nel primo “porto sicuro” sia per prossimità geografica a dove è avvenuto il soccorso sia dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, a prescindere sia dalla zona SAR (cioè di soccorso in mare) sia dalla bandiera battuta. Insomma, la nave avrebbe dovuto attraccare in Sicilia, quando nei giorni scorsi si trovava al largo delle coste italiane, così come avevano fatto le altre tre navi delle ong.

– Leggi anche: La bandiera battente di una nave non definisce le responsabilità sui migranti