Il percorso del Giro d’Italia 2023

È stato presentato oggi il percorso dell’edizione 106 del Giro d’Italia, che partirà il 6 maggio in Abruzzo e dopo 21 tappe terminerà il 28 maggio a Roma. Nel Giro d’Italia 2023 i ciclisti percorreranno un totale di 3.448 chilometri, con oltre 51mila metri di dislivello.

Il Giro d’Italia del 2023 avrà tre tappe a cronometro, per un totale di 70 chilometri, e sette arrivi in salita, compreso quello – in una tappa a cronometro – sul Monte Lussari, in provincia di Udine. Un altro importante arrivo in salita sarà quello sulle Tre Cime di Lavaredo, al termine di una tappa con oltre cinquemila metri di dislivello complessivo.