Il Nobel per la Pace a Ales Bialiatski, Memorial e al Centro per le libertà civili ucraino

Il Premio Nobel per la Pace 2022 è stato assegnato all’attivista per i diritti civili bielorusso Ales Bialiatski, all’organizzazione non governativa russa Memorial e al Centro per le libertà civili ucraino.

La Commissione dei Nobel ha scelto i tre premiati con questa motivazione:

I premiati con il Nobel per la Pace rappresentano la società civile nei loro rispettivi paesi. Per molti anni hanno promosso il diritto a criticare il potere e a proteggere i diritti fondamentali della popolazione. Hanno fatto uno sforzo eccezionale per documentare crimini di guerra, violazioni dei diritti umani e abusi di potere. Insieme hanno dimostrato l’importanza della società civile per la pace e la democrazia.

Ales Bialiatski

Ales Bialiatski ha 60 anni ed è un attivista bielorusso noto soprattutto per essere il presidente della ONG per i diritti umani Viasna, che fondò nel 1996 per dare assistenza finanziaria e legale ai prigionieri politici in Bielorussia e alle loro famiglie. Fu tra le persone che contribuirono maggiormente a creare e a mantenere attivo il movimento bielorusso per la democrazia antisovietico a partire dagli anni Ottanta. In quel periodo organizzò le prime proteste antisovietiche e fu tra i fondatori di un gruppo chiamato di un partito clandestino che promuoveva l’uscita della Bielorussia dall’Unione Sovietica per farne un paese sovrano e democratico.

Negli anni successivi è stato anche uno dei maggiori oppositori del regime di Alexander Lukashenko, il presidente bielorusso che governa il paese in maniera autoritaria dal 1994 e che è considerato “l’ultimo dittatore d’Europa”. Nel 2020 è stato arrestato per aver partecipato alle proteste di massa dopo la vittoria di Lukashenko alle ultime elezioni in Bielorussia, che l’opposizione e le organizzazioni indipendenti a livello internazionale avevano considerato truccate. È attualmente in prigione e non ha ancora subito un processo. Era già stato in prigione dal 2011 al 2014 con accuse di evasione fiscale, che lui aveva sempre negato e che erano ritenute da molti politicamente motivate. Motivando il premio, la commissione per il Nobel ha detto che «non ha ceduto un millimetro nella sua lotta per i diritti umani».

Memorial

Memorial (si pronuncia Memoriàl) è una storica ONG per i diritti umani fondata in Russia nel 1987 da Andrei Sacharov (che vinse il premio Nobel per la Pace nel 1975) e da altri attivisti per i diritti umani, in concomitanza con la caduta dell’Unione Sovietica. L’intento di Memorial era quello di documentare e testimoniare i delitti e gli abusi dell’era sovietica, in particolare del periodo stalinista.

Negli anni successivi, Memorial divenne la più grande ONG della Russia, che ha aggiunto alla sua attività di testimonianza e documentazione anche la difesa dei diritti umani e dei prigionieri politici. La sede russa di Memorial è stata chiusa nell’aprile di quest’anno, dopo che il regime di Vladimir Putin ha ristretto la libertà di espressione e l’attività delle ONG e dei media a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina.

Centro per le libertà civili

È un centro studi e un’associazione ucraina, con sede a Kiev, che prima della guerra lavorava per rafforzare lo stato di diritto in Ucraina. Dopo l’invasione da parte della Russia, si è impegnata nella documentazione dei crimini di guerra compiuti dall’esercito russo in Ucraina.

(in aggiornamento)