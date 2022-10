La direzione nazionale del PD, in streaming

Alle 10 si riunirà la direzione nazionale del Partito Democratico, uno degli organi più importanti del partito, composto da oltre 200 membri tra parlamentari ed esponenti locali, in un incontro particolarmente atteso perché il primo dopo la sconfitta alle elezioni politiche del 25 settembre. Ci si aspetta che il segretario Enrico Letta, che non è formalmente dimissionario ma sta aspettando di convocare il congresso con cui sarà scelto il suo successore, terrà un discorso in cui farà la proverbiale “analisi della sconfitta” e presenterà il suo «percorso» in quattro fasi che dovrebbe portare al congresso.

Il PD è forse nel peggiore momento della sua storia: uscito diviso e senza entusiasmo dalle elezioni, le idee su come risollevare il partito sono apparentemente poche, e in queste settimane si è più volte parlato della possibilità di sciogliersi.

Tra le diverse decisioni importanti che dovranno prendere i dirigenti in questa fase c’è quando tenere il congresso, una scelta da cui dipendono questioni importanti: se le imponenti procedure che portano alle primarie per il segretario saranno avviate velocemente, infatti, non ci sarà tempo per la nascita e l’affermazione di candidature ad oggi ancora poco solide, specialmente nell’ala più a sinistra del partito.

In teoria è verosimile che il congresso si concluda tra febbraio e marzo, e il candidato più forte – non ancora ufficiale, ma considerato praticamente sicuro – è il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, uno degli amministratori locali più apprezzati e noti del partito.

Più a sinistra, si è parlato molto della possibilità che si candidi la sua vice, Elly Schlein, 37enne con meno esperienza ma considerata potenzialmente più in grado di cambiare immagine e direzione al partito. Molti ritengono che Letta preferisca questa seconda ipotesi. C’è comunque da vedere cosa decideranno di fare e chi decideranno di sostenere le più varie correnti del partito, tra cui c’è quella del ministro del Lavoro Andrea Orlando, considerato un possibile ulteriore candidato alla segreteria.

Alla direzione, comunque, non ci sono in ballo solo le modalità e i tempi del congresso. Uno dei temi più importanti che ci si aspetta verranno affrontati è la bassa presenza di donne tra le persone elette in Parlamento dal PD: solo il 28,6%. È un problema che arriva da lontano, e le dirigenti del partito potrebbero chiederne conto a Letta, pretendendo una gestione paritaria delle nomine future nelle istituzioni e nel partito.