I nuovi divieti di circolazione nell’Area C e nell’Area B di Milano

Da lunedì 3 ottobre sono entrati in vigore nuovi divieti alla circolazione delle auto nelle due zone a traffico limitato del comune di Milano: l’Area C, che comprende il centro storico della città, e l’Area B, che invece copre oltre il 70 per cento di tutto il territorio comunale. L’Area C fu introdotta nel 2012, mentre l’Area B nel 2019: entrambe sono attive dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30.

Per quanto riguarda l’Area C, che comprende la cosiddetta “cerchia dei Bastioni”, fino ad ora non era permesso l’ingresso ai veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 senza FAP (filtro antiparticolato), mentre gli altri mezzi privati potevano accedervi solo a pagamento durante il giorno. Da lunedì 3 ottobre è vietato l’ingresso anche alle auto a benzina fino alla categoria Euro 2 e a quelle diesel fino a Euro 5.

Inoltre non è più consentito l’accesso gratuito all’Area C alle auto ibride con emissioni di anidride carbonica (CO 2 ) superiori a 100 grammi per chilometro, che dovranno quindi pagare il ticket per l’ingresso in centro. Per sapere se la propria auto rientra in questa categoria basta consultare il libretto di circolazione alla voce V7. Dal primo ottobre 2023 l’ingresso a paganento scatterà anche per tutti i veicoli ibridi che non sono automobili (quindi camioncini e autobus, in sostanza).

Per quanto riguarda l’Area B, da lunedì è vietata la circolazione a tutte le auto a benzina di categoria fino a Euro 2 e quelle Euro 4 e 5 diesel, anche in presenza di filtro antiparticolato (FAP). Anche in questo caso per sapere con sicurezza se il proprio veicolo rientra tra quelli vietati basta consultare il libretto di circolazione: o alla voce V9 o nei libretti più recenti nel riquadro 3.

Sono comunque previste delle deroghe: innanzitutto le multe scattano solo dopo il 51esimo ingresso annuale, e poi c’è il progetto della Regione Lombardia Move-In, una scatola nera che viene installata sull’auto e che permette di circolare liberamente in qualsiasi fascia oraria con un tetto massimo di chilometri ogni anno, fino al settembre del 2024 (il numero di chilometri consentiti varia a seconda del tipo di auto). Il servizio costa 50 euro il primo anno, comprensivo dell’installazione della scatola nera, e poi 20 euro all’anno per quelli successivi. Si può chiedere di aderire al servizio sul sito dedicato della Regione Lombardia.