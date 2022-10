La Polonia ora riceve gas naturale dalla Norvegia attraverso il nuovo gasdotto Baltic Pipe

Sabato mattina in Polonia è cominciato ad arrivare gas naturale trasportato dal nuovo gasdotto Baltic Pipe, che collega il paese alla Norvegia attraverso la Danimarca e il mar Baltico, ha fatto sapere la società polacca Gaz-System. Il Baltic Pipe è al centro della strategia polacca per diversificare le proprie forniture di gas, che era iniziata anche prima che, in primavera, la Russia smettesse di fornirle il proprio.

Il nuovo gasdotto può trasportare ogni anno 10 miliardi di metri cubi di gas. È stato inaugurato il 27 settembre, un giorno prima delle esplosioni che hanno causato le perdite dei gasdotti Nord Stream 1 e 2 nel mar Baltico, probabilmente provocate dalla Russia. Nel primo trimestre dell’anno la Polonia aveva acquistato dalla Russia il 53 per cento circa del gas importato.

