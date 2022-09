Dove seguire i risultati delle elezioni in TV

Oggi alle 23 chiuderanno i seggi in cui si sta votando per scegliere le parlamentari e i parlamentari che comporranno la Camera e il Senato nella prossima legislatura. Già prima di quell’ora, comunque, le principali reti televisive italiane avranno iniziato i programmi con cui seguiranno per ore lo spoglio dei voti, sempre “aspettando i dati reali”. Il Post sta seguendo e continuerà a seguire con un liveblog tutti i principali aggiornamenti, man mano che arrivano. A ogni modo, qui abbiamo raccolto alcune informazioni per chi volesse seguire la notte elettorale anche in TV.

Una breve premessa

A partire dalle 23 di stasera circoleranno exit poll, intention poll o instant poll, cioè tre tipi di sondaggi che sono basati su cosa la gente dice di aver votato, ma non su cosa ha effettivamente votato.

• Gli exit poll si basano su ciò che dicono di aver votato le persone fuori dai seggi

• Gli instant poll sono sondaggi telefonici realizzati il giorno stesso del voto

• Gli intention poll sono sondaggi telefonici fatti alcuni giorni prima del voto

L’unica rete televisiva che farà exit poll oggi è la Rai, mentre altri canali hanno scelto di provare a capire come andranno le cose attraverso instant poll, oppure di fare ancora diversamente. Più attendibili di tutti questi tipi di sondaggi comunque sono le proiezioni sui dati reali, che indicano una stima del risultato complessivo a partire dai voti già scrutinati. Le prime proiezioni dovrebbero arrivare verso mezzanotte, ma non saranno definitive e quindi avranno comunque margini d’errore.

In ogni caso, è difficile che il conteggio dei voti definitivo sia pronto prima delle 8 di lunedì mattina: è ragionevole pensare che si dovrà aspettare ancora qualche ora per conoscere l’esatto numero di seggi ottenuti dalle varie forze politiche.

E quindi, cosa aspettarsi

Tutti i principali canali tv e i principali siti seguiranno in diretta il conteggio dei voti. Sul Post continuerà a esserci un liveblog, su cui si troveranno tutti i principali aggiornamenti. Invece, su:

Rai 1: alle 22.40 comincerà lo speciale del programma “Porta a Porta” di Bruno Vespa, dove verranno diffusi i dati degli exit poll curati dal Consorzio Opinio e, a seguire, le prime proiezioni. La notte elettorale si potrà seguire anche sul Tg3 Speciale Elezioni e, da mezzanotte, con la diretta del Tg2.

La7: alle 22 inizierà la cosiddetta “Maratona Mentana”, che dalle 23 diffonderà un riassunto dei sondaggi dell’ultima settimana a cura della società di ricerche SWG. A seguire durante il programma arriveranno le prime proiezioni, sempre a cura di SWG.

Sky TG24: dalle 23 in poi saranno diffusi i risultati degli instant poll e le stime in tempo reale curate da Quorum/YouTrend. Da mezzanotte saranno invece commentati i risultati elaborati da un modello di previsione che si basa sui voti reali espressi in arrivo dallo scrutinio, combinati con altri parametri, come le distribuzioni storiche del voto e le variabili sociodemografiche di ciascun comune.

Rete4: durante lo speciale del programma “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro e in onda dalle 21.25, saranno commentati gli intention poll e le proiezioni fatte da Tecné. È previsto che la diretta prosegua fino alle 3.30 del mattino: i successivi aggiornamenti su Mediaset dovrebbero arrivare su Canale 5 con il Tg5 alle 6 di lunedì.