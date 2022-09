Non si può finanziare tutto con la lotta all’evasione fiscale

Durante questa campagna elettorale praticamente tutti i partiti hanno promesso di finanziare le loro misure e proposte con i proventi derivanti dalla lotta all’evasione fiscale. È un’abitudine diffusa di quasi ogni periodo pre elettorale, perché consente da un lato di mantenere una certa vaghezza sulle coperture finanziarie delle misure in programma, e dall’altro di mostrare la volontà di ridurre l’evasione fiscale, una scelta che ottiene sempre grande consenso.

L’evasione fiscale è quindi considerata un grande bacino di denaro da cui attingere per finanziare le cose più diverse, che spesso costano decine e decine di miliardi. Ma nella pratica l’idea di finanziare importanti riforme con la lotta all’evasione fiscale non è credibile, come si è visto più volte in passato. I motivi per cui il rientro dell’evasione non è un buono strumento di finanziamento sono principalmente tre.

Innanzitutto, la lotta all’evasione si compone di tutto quell’insieme di controlli e accertamenti sui redditi di persone e aziende che si cerca di rendere sempre più efficace con le nuove tecniche informatiche di incrocio delle banche dati e, per esempio, con la limitazione all’uso del contante. I risultati però non sono facilmente prevedibili, proprio perché frutto di attività di controllo a posteriori, ed è difficile pensare di poter fare affidamento su precise risorse quando non è possibile quantificarle prima.

Le misure di recupero, poi, hanno sempre avuto un’efficacia incrementale, nel senso che ogni anno si recupera sempre qualcosa in più, ma difficilmente l’incremento può essere tale da poter finanziare misure molto costose: di fatto, è molto rischioso promettere che i fondi recuperati dall’evasione fiscale aumenteranno enormemente da un anno all’altro, come spesso fanno i partiti.

Infine, se anche con un po’ di ottimismo potessimo pensare di poter cancellare definitivamente il fenomeno e di far incassare allo stato il 100 per cento delle tasse che gli spettano, uno scenario piuttosto improbabile, comunque non ci sarebbero abbastanza soldi per finanziare tutto quello che promettono i partiti.

Ecco perché è difficile prendere sul serio le promesse di realizzare importanti progetti con i proventi della lotta all’evasione: non si può sapere in anticipo a quanto ammonteranno, difficilmente si tratterà di cifre esorbitanti e se anche si recuperasse tutto comunque i soldi non basterebbero per ogni cosa.

Quanto vale l’evasione

Nel 2019 per la prima volta l’evasione tributaria e contributiva in Italia è scesa sotto la soglia di cento miliardi di euro. Secondo gli ultimi dati disponibili, la differenza tra quanto è dovuto e quanto realmente viene versato dai contribuenti, il cosiddetto tax gap, nel 2019 è stato pari a 99,2 miliardi di euro: 86,5 miliardi sono le imposte evase (come IRPEF, IVA, IRES e IRAP), mentre 12,7 miliardi i contributi non pagati (cioè tutti quei pagamenti che servono per finanziare le pensioni e le prestazioni assistenziali come la malattia, la maternità e così via).

Si tratta complessivamente di un 3 per cento in meno rispetto all’anno precedente. Per la verità, il totale evaso è in riduzione da anni: rispetto al 2014 il gettito mancante totale nel 2019 si è ridotto di 9,9 miliardi di euro. E anche la propensione all’evasione, ossia la percentuale di imposte evase sul totale di quelle dovute, si è alquanto ridotta.

Questa riduzione generalizzata riguarda quasi tutte le imposte: si è ridotto il gap dell’IVA, dell’IRES e dell’IRAP. Si poi è ridotta eccezionalmente l’evasione del canone Rai, dopo che nel 2016 il governo di Matteo Renzi lo inserì in bolletta: la propensione all’evasione scese istantaneamente dal 36 per cento del 2015 al 9,9 per cento.

Tuttavia l’IRPEF, la cui riforma prevista dal governo di Mario Draghi è stata definitivamente abbandonata, è ancora piuttosto evasa, soprattutto quella che dovrebbe essere pagata da autonomi e imprese. È l’imposta più evasa in Italia, con un gettito mancante di 32,2 miliardi di euro nel 2019. Manca allo stato il 69 per cento dell’IRPEF dovuta dagli autonomi e dalle imprese, mentre solo il 2,8 per cento di quella dovuta per il lavoro dipendente irregolare.