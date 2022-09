Una delle peggiori fughe di notizie nella storia dei videogiochi

Domenica un hacker ha pubblicato una grande quantità di informazioni riservate riguardanti Grand Theft Auto VI, l’atteso nuovo capitolo di una delle serie di videogiochi più famose e di successo al mondo, la cui uscita è prevista per il 2024. Un utente che usa lo pseudonimo teapotuberhacker ha pubblicato sul sito per appassionati GTA Forums oltre novanta video e il codice sorgente – cioè “l’architettura” scritta dai programmatori – del futuro videogioco, che hanno poi cominciato a circolare anche su YouTube e Twitter.

La casa di produzione Rockstar Games è riuscita a far rimuovere dalla rete gran parte dei contenuti, ma la fuga di notizie – o il “leak”, come viene chiamato in inglese – è stato comunque definito dagli esperti «uno dei più grandi della storia dei videogame».

GTA è un videogioco a “mondo aperto”, in cui cioè si può girare e fare attività con grande libertà, ambientato negli ambienti criminali di diverse città ispirate a quelle americane. La saga ha fatto la storia del settore e l’ultimo capitolo uscito, GTA V, è stato il secondo videogioco più venduto nella storia (dopo Minecraft). Le attese e le anticipazioni sul sesto capitolo sono prevedibilmente tra le più insistenti e partecipate della storia recente dei videogiochi, visto che gli affezionati di GTA ne aspettano l’uscita fin dal 2013. I video pubblicati dall’hacker, quindi, hanno ottenuto enormi attenzioni.

Si tratta di filmati che mostrano lo stato dello sviluppo del videogioco nel 2021, e che quindi hanno ancora una grafica piuttosto grezza, ma il loro contenuto conferma alcune delle voci più circolate negli ultimi mesi, tra cui l’ambientazione del nuovo gioco – Vice City, città immaginaria che somiglia a Miami – e la presenza di una protagonista femminile, cosa mai accaduta prima nella storia di GTA. I fan hanno anche notato l’introduzione di nuovi tipi di interazioni che non erano possibili nei precedenti capitoli della saga.

Un leak di queste dimensioni è talmente raro che, inizialmente, i fan hanno messo in dubbio che i contenuti pubblicati fossero autentici, ma il giornalista di Bloomberg Jason Schreier, che negli ultimi mesi aveva pubblicato diverse anticipazioni riguardanti GTA VI, ha presto confermato la loro autenticità.

In un comunicato pubblicato lunedì Rockstar Games, l’azienda che sviluppa GTA, ha spiegato quanto successo dicendo di aver subito «un’intrusione nel proprio network durante la quale una terza parte non autorizzata ha scaricato informazioni confidenziali dal nostro sistema, tra cui i video di una vecchia versione di Grand Theft Auto VI». Il sospetto è che l’hacker si sia infiltrato nel canale degli sviluppatori su Slack, la popolare app di messaggistica aziendale.

Rockstar Games ha negato però che il leak – definito da Schreier come «uno dei più grandi nella storia dei videogiochi e un incubo per Rockstar Games» – interferirà con la produzione del nuovo videogioco, come temevano in molti. Ciò non vuol dire che l’attacco non crei enormi problemi a Rockstar Games: su GTA Forums, l’hacker ha minacciato l’azienda di pubblicare altri contenuti riservati in suo possesso, dicendo di essere pronto a negoziare.

Non si tratta, comunque, di una notizia senza precedenti: nell’aprile 2020 era stato pubblicato su YouTube un video che rivelava, diversi mesi prima del lancio ufficiale del titolo, alcuni dei colpi di scena più importanti di The Last of Us II, sequel molto atteso di un videogioco post-apocalittico del 2013, sviluppato da Naughty Dog. Non a caso il presidente della casa di produzione, Neil Druckmann, ha espresso la sua solidarietà agli sviluppatori del nuovo GTA.