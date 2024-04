La fine delle SIM per come le conosciamo

Nel 1991 le prime SIM card da inserire nei cellulari per poter telefonare erano grandi quanto una carta di credito. Nei successivi trent’anni le loro dimensioni si sono ridotte notevolmente, proprio come quelle dei cellulari, e oggi una SIM di formato “nano” è grande un quarantesimo della versione originale, tanto da non essere sempre molto pratica da maneggiare e trasferire da uno smartphone all’altro. Le SIM non continueranno comunque a rimpicciolirsi perché stanno scomparendo, per come le conosciamo, lasciando il posto alle eSIM.

La e nella parola eSIM fa riferimento alla parola “embedded”, cioè “incorporata” in inglese, e dà bene l’idea della differenza rispetto alle classiche SIM. Invece di doverla inserire fisicamente all’interno del telefono dopo averla ricevuta da un operatore telefonico, una eSIM è costruita direttamente al suo interno e viene in un secondo momento impostata per collegarsi al proprio operatore. Non è una tecnologia recente: fu introdotta per la prima volta nel 2016, ma ha iniziato a diffondersi solo nell’ultimo periodo in seguito alla maggiore disponibilità di smartphone in grado di gestire il sistema e di operatori che la comprendono tra i loro servizi. Molti hanno imparato cos’è di recente, perché da qualche anno è una soluzione che si è diffusa molto per avere internet sul telefono quando si viaggia all’estero.

In generale una SIM (Subscriber Identity Module) serve per dire al telefono cellulare in cui si trova a quale operatore collegarsi, con particolari credenziali che permettono al dispositivo di accedere ai servizi telefonici. A ogni SIM sono associati un numero telefonico e diversi altri codici, che servono agli operatori per identificare la singola utenza e ricondurla a uno specifico cliente. Fu concepita con l’obiettivo di avere uno standard internazionale riconosciuto da tutti gli operatori e che consentisse alle singole persone di cambiare facilmente telefono, conservando il proprio numero a ogni cambio.

Visto che i primi cellulari non avevano grandi capacità di memoria, nelle loro prime evoluzioni le SIM davano la possibilità di estenderla un minimo dando per esempio la possibilità di memorizzare numeri di telefono e altri dati direttamente sulla SIM. In caso di cambio del telefono si potevano quindi trasferire più facilmente i propri contatti, in un periodo in cui non c’erano possibilità di salvare direttamente online la propria rubrica come avviene oggi.

Ormai da diversi anni gli smartphone hanno però enormi capacità di memoria e danno la possibilità di gestire in modo più efficiente i dati, compresi quelli legati al proprio numero di telefono. Già nel 2010 alcuni gruppi di lavoro della GSM Association, l’organizzazione che coordina le attività dei gestori di telefonia mobile, avevano iniziato a valutare la possibilità di abbandonare le classiche SIM per passare a una sorta di loro versione virtuale, che non prevedesse l’uso di una card esterna da inserire nei dispositivi. Dopo un confronto con i principali produttori di smartphone, nel 2016 fu presentata una prima versione delle eSIM, che iniziò lentamente a diffondersi soprattutto grazie all’interessamento di Samsung e di Apple, due dei più grandi produttori di telefoni cellulari al mondo.

Oggi gli smartphone prodotti da queste due aziende e da diverse altre società sono compatibili con la tecnologia eSIM, o la adottano in modo esclusivo. Gli iPhone dalla versione 14 in poi venduti negli Stati Uniti, per esempio, non hanno più lo sportellino per inserire una SIM fisica e prevedono che siano associati alla nuova versione virtuale, grazie a un accordo con gli operatori attivi nel paese. Gli iPhone venduti fuori dagli Stati Uniti hanno invece ancora l’opzione per la SIM fisica, ma possono anche essere utilizzati con il nuovo sistema.

Cosa fa una eSIM

All’interno di uno smartphone con eSIM c’è un microchip che svolge le funzioni di quello solitamente presente su una normale SIM, riconoscibile dal rivestimento esterno dorato. Il circuito è saldato direttamente sul telefono e non può essere rimosso, ma per il resto assolve alle medesime funzioni delle SIM rimovibili. A differenza di queste ultime non viene però fornito da uno specifico operatore telefonico e deve quindi essere associata a una società telefonica nel momento in cui si imposta il telefono.

Esistono vari sistemi per l’attivazione di una eSIM, di solito attraverso un’applicazione o una procedura online che viene fornita dagli stessi operatori. Una volta assegnata, l’eSIM diventa il riferimento della propria compagnia telefonica con i vari codici identificativi che servono per accedere alla sua rete e per identificare il proprietario del numero di telefono, in modo da fornirgli i servizi cui è abbonato.

Tutti i principali operatori telefonici attivi in Italia come TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Iliad danno la possibilità di utilizzare una eSIM. Se si possiede una SIM tradizionale possono essere necessari alcuni passaggi in più, rispetto all’impiego di un’applicazione o a inquadrare un QR Code ed è quindi importante informarsi presso il proprio operatore.

Quali sono i vantaggi

Secondo la GSM Association e diversi esperti le eSIM offrono diversi vantaggi, a cominciare dalla maggiore comodità di non dover conservare, maneggiare e trasferire una card fisica, che ormai ha raggiunto le dimensioni di pochi millimetri. Non c’è più il rischio di perdere la SIM, per esempio, oppure di danneggiarla mentre si prova a estrarla o a inserirla in un altro smartphone.

Nel caso in cui il proprio smartphone venga perso o rubato, aumentano le probabilità di poterlo trovare usando le funzioni per localizzare il proprio telefono, visto che non può essere rimossa la SIM che lo mantiene collegato alla rete cellulare. Nel caso di furto la SIM non può nemmeno essere distrutta e ci sono maggiori possibilità di bloccarla rendendo di fatto inutilizzabile il telefono.

I produttori di smartphone possono inoltre realizzare telefoni con una parte meccanica in meno, come lo sportellino per inserire e conservare la classica SIM, riducendo i rischi legati all’usura o a rotture accidentali. Aumentano inoltre le possibilità di costruire smartphone che siano resistenti all’acqua e alla polvere, con minori complessità rispetto ai modelli realizzati finora. Le eSIM possono poi essere impiegati in dispositivi diversi dagli smartphone, come per esempio gli smartwatch e i tracker per non perdere chiavi, borse e accessori.

Il vantaggio che viene spesso segnalato è legato alla possibilità di avere su un medesimo smartphone più numeri di telefono, visto che le eSIM possono mantenere le informazioni di registrazione con più operatori allo stesso tempo. Le capacità variano a seconda dei produttori, ma il sistema è comunque più pratico rispetto a quello degli smartphone che possono gestire un paio di SIM tradizionali contemporaneamente. Nel caso di un viaggio all’estero, per esempio, diventa possibile acquistare una eSIM temporanea da uno dei gestori telefonici attivo nel paese di destinazione in modo da accedere più facilmente alla rete cellulare locale, evitando le spese per il roaming.

Svantaggi

Il principale svantaggio di una eSIM è che se si rompe lo smartphone il trasferimento del numero in un altro dispositivo non è immediato come estrarre una classica SIM card dal cellulare rotto e inserirla in uno funzionante. In caso di emergenza potrebbe quindi essere più difficile poter usare velocemente il proprio numero, senza un intervento da parte del proprio operatore. In altre parole, non ci si può far prestare da qualcuno uno smartphone all’interno del quale inserire la SIM, perché questa non è rimovibile e se il telefono di partenza è rotto è impossibile effettuare il trasferimento dalle sue impostazioni.

Gli operatori telefonici hanno da sempre uno stretto controllo sulle proprie SIM, sia per questioni di sicurezza sia per tenere sotto controllo alcune delle attività dei loro clienti, mentre avevano meno margini di intervento sui dispositivi veri e propri. Con le eSIM gli operatori hanno un controllo maggiore, banalmente perché se si vuole cambiare telefono è necessario passare attraverso app o servizi forniti dalle compagnie telefoniche stesse per poterlo fare. I sistemi saranno comunque sempre più automatizzati, anche per motivi pratici di gestione di milioni di clienti.

Negli Stati Uniti, dove il passaggio alle eSIM procede speditamente soprattutto per via della scelta di Apple di vendere i nuovi iPhone solo con questo sistema, non sono stati segnalati particolari problemi. Nel caso dell’attivazione di un nuovo iPhone, per esempio, è prevista una procedura automatica per il trasferimento del numero e soluzioni simili iniziano a essere utilizzate anche da alcuni dei principali produttori di smartphone Android. Ci sono comunque casi in cui le cose non funzionano come dovrebbero e si deve contattare il proprio operatore, fornendo il codice identificativo del proprio dispositivo in modo che a questo sia assegnato il numero in precedenza presente sulla SIM tradizionale.

La fine delle SIM

Il passaggio dalle SIM tradizionali alle eSIM in tutto il mondo richiederà diversi anni per essere completato, ma è opinione diffusa tra gli esperti che sarà sostanzialmente inevitabile visto che tutti i produttori più grandi hanno scelto questa soluzione insieme agli operatori. Ci si aspetta che i sistemi per trasferire il proprio numero da una eSIM a un’altra diventino più semplici e che non richiedano l’ausilio di un computer o di un altro dispositivo, visto che molte persone non possiedono un PC soprattutto nei paesi con economie poco sviluppate.

La scomparsa delle eSIM porterà comunque anche a un piccolo miglioramento dal punto di vista ambientale, visto che non dovranno più essere prodotti i supporti in plastica e le confezioni delle classiche SIM. Viste le dimensioni che hanno raggiunto potrebbe sembrare poca cosa, ma si stima che nel mondo ci siano circa 8,6 miliardi di abbonamenti a servizi di telefonia mobile.