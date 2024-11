Da giovedì mattina in tutta Italia ci sono problemi con i pagamenti elettronici a causa di un disservizio legato alla rete di Worldline

Giovedì mattina la società di pagamenti digitali Nexi ha segnalato disservizi nei pagamenti con bancomat e carte di credito in tutta Italia a causa di «un’interruzione generica e diffusa della rete» di Worldline, società francese che si occupa di servizi per i pagamenti elettronici in Europa. Sono stati segnalati problemi anche sui circuiti Bancomat e Pagobancomat. In una nota Worldline ha detto che i problemi sono ancora in corso ma riguardano «solo una piccola parte dei pagamenti, mentre la maggior parte delle transazioni è tornata a essere processata come di consueto». Worldline ha anche aggiunto che i problemi non sono riconducibili direttamente all’azienda, ma sono causati da fattori esterni.