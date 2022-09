Le foto del funerale della Regina Elisabetta II

Dopo undici giorni di lutto, con numerose cerimonie in buona parte del Regno Unito, oggi a Londra viene celebrato il funerale della regina Elisabetta II, morta l’8 settembre scorso dopo 70 anni e 214 giorni di regno. Il programma della giornata è molto ricco e scandito: qui trovate cosa succederà ora per ora. A seguire le foto delle cerimonie e dei cortei previsti, man mano che arrivano.

Alla cerimonia funebre partecipano circa 500 capi di stato, diplomatici e membri di altre famiglie reali, in quello che è uno degli eventi istituzionali più importanti per il Regno Unito degli ultimi decenni. Per molti è la prima occasione per incontrare re Carlo III, che ha automaticamente assunto i poteri che erano della sovrana, ma la cui cerimonia di incoronazione non avverrà probabilmente prima del prossimo anno.

La diretta da Londra

L’Italia è rappresentata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto a Buckingham Palace, la sede londinese della monarchia britannica, domenica 18 settembre da re Carlo III con la regina consorte Camilla per «un ricevimento formale pre esequie». Tra i partecipanti al funerale ci sono anche il presidente francese Emmanuel Macron, quello tedesco Frank-Walter Steinmeier e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, accompagnato dalla moglie Jill.