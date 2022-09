I vincitori degli Emmy 2022

Nella notte tra lunedì e martedì a Los Angeles si è tenuta la cerimonia per l’assegnazione degli Emmy, i più importanti premi della televisione americana. I due premi principali, quello per la miglior serie drammatica e per la miglior serie comedy, sono andati a Succession e a Ted Lasso, che si è aggiudicata il premio per il secondo anno consecutivo. Il protagonista della serie sudcoreana Squid Game, Lee Jung-jae, è diventato il primo uomo asiatico a essere stato premiato con un Emmy come migliore attore in una serie drammatica, mentre Zendaya è stata la prima donna afroamericana a vincere il premio come migliore attrice sempre nella stessa categoria, per Euphoria.

I premi come miglior attrice e miglior attore in una serie comedy sono invece andati a Jean Smart per Hacks e a Jason Sudeikis, che interpreta l’allenatore Ted Lasso nell’omonima serie e a sua volta ha vinto il premio per il secondo anno di fila.

Amanda Seyfried ha vinto il premio come miglior attrice in una miniserie per aver interpretato la fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes nella serie The Dropout, mentre Michael Keaton quello come miglior attore per Dopesick, miniserie che parla della crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. Jennifer Coolidge e Murray Bartlett sono stati premiati come migliori attori non protagonisti nella stessa categoria per The White Lotus, che ha vinto anche il premio come miglior miniserie.

I migliori attori non protagonisti premiati per una serie drammatica sono stati Matthew Macfadyen per Succession e Julia Garner per Ozark; quelli per una serie comedy Brett Goldstein per Ted Lasso e Sheryl Lee Ralph per Abbott Elementary. I premi per gli episodi meglio diretti e meglio sceneggiati in una serie drammatica sono andati rispettivamente a Squid Game e Succession; quelli per una serie comedy a Ted Lasso e Abbott Elementary.