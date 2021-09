I vincitori degli Emmy 2021

Nella notte tra domenica e lunedì sono stati annunciati a Los Angeles i vincitori degli Emmy, i più importanti premi della televisione americana. I due premi principali, per la miglior serie comedy e per la miglior serie drammatica, sono andati a Ted Lasso e The Crown, che con sette premi è stata anche la serie più premiata della serata. Il premio per la miglior miniserie è andato a La regina degli scacchi. Per quanto riguarda chi le serie le produce e distribuisce, Netflix ha fatto meglio di tutti, con nove premi totali.

Nella recitazione i premi principali sono andati a Jason Sudekies (che è l’allenatore Ted Lasso nella serie Apple Tv+ Ted Lasso), a Ewan McGregor, che in Halston è stato lo stilista Roy Halston Frowick, poi a Jean Smart per Hacks (una serie HBO che ancora deve arrivare in Italia) e a Kate Winslet per Omicidio a Easttown.

Quattro premi per la recitazione sono andati a The Crown: a Josh O’Connor, Olivia Colman, Gillian Anderson e Tobias Menzies (che nella serie sono stati il principe Carlo, la regina Elisabetta, Margaret Thatcher e il principe Filippo). I premi per il miglior attore e la miglior attrice non protagonisti in una serie comedy sono andati invece a Brett Goldstein e Hannah Waddingham, che recitano entrambi in Ted Lasso (fanno il calciatore Roy Kent e la proprietaria della squadra Rebecca Welton).

I premi per gli episodi meglio diretti e scritti sono invece andati ad Hacks e a The Crown, che nello specifico è stata premiata per regia e sceneggiatura di “War”, decimo episodio della quarta stagione.

Dopo che nel 2020 era stata fatta con i premiati ognuno a casa sua, quest’anno la cerimonia degli Emmy – condotta dall’attore e comico Cedric the Entertainer – è stata in presenza, davanti a circa 600 persone. Il New York Times ha scritto che è stata una cerimonia in cui la televisione «ha celebrato la sua stessa sopravvivenza» che ha dato l’idea di essere «una festa molto privata, in cui le persone sembrano essersi divertite, di un divertimento che però non sembra sia riuscito ad arrivare agli spettatori».

La lista completa dei vincitori degli Emmy si può trovare qui, e c’è da specificare che oltre a questi Emmy (noti come i Primetime Emmy) ce ne sono altri che assegnano premi più tecnici o a programmi televisivi di altro tipo. Per esempio i Creative Arts Emmy Awards, che erano stati assegnati la scorsa settimana e in cui Netflix aveva vinto oltre trenta premi (più del doppio rispetto a Disney e più del triplo di HBO).