Torna Talk, a Faenza

Venerdì 23 e sabato 24 settembre, il Post sarà nuovamente a Faenza per Talk: le giornate di incontri per capire meglio le cose, con la redazione del Post e con amici e ospiti.

A Faenza, Talk è arrivato alla quarta edizione, grazie all’accoglienza della città e dell’amministrazione comunale, e anche quest’anno gli incontri saranno ospitati negli spazi di Faventia Sales, in centro città. Tra gli ospiti, ci saranno la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio, il fondatore e direttore di Internazionale Giovanni de Mauro, il musicista e compositore Francesco Bianconi (frontman dei Baustelle), l’attore e autore Luca Bizzarri, la giornalista Marianna Aprile, la divulgatrice Beatrice Mautino e il giornalista radiofonico Simone Spetia. E poi ci sarà un pezzo di redazione del Post: Luca Sofri, Francesco Costa, Ludovica Lugli, Isaia Invernizzi, Valerio Clari, Emanuele Menietti, Giulia Siviero, Stefano Nazzi e Matteo Bordone.

Si parlerà di Italia (con circospezione da vigilia elettorale), di California, di mondo, di giornali, di droghe, di Indagini (maiuscole, come il podcast del Post), di Formula 1, di cose che sprechiamo, di podcast che ascoltiamo, di scienza, di lavoro.

Talk, come tutte le cose del Post, sarà aperto a tutte e tutti, ma le persone abbonate al Post, come sempre, avranno qualche piccolo vantaggio. Abbonati e abbonate che si saranno registrati (possono già farlo, a questa pagina) potranno accedere all’area a loro riservata nella platea del palco principale, potranno acquistare i prodotti del Post a prezzo scontato, avranno uno sconto sul biglietto per visitare il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (tra i più importanti musei di ceramica al mondo) e riceveranno un piccolo regalo.

Ci vediamo a Faenza, allora.

Venerdì 23 settembre

17.00 – Cortile grande

California

Il nuovo racconto americano di Francesco Costa

con Francesco Costa

18.00 – Cortile piccolo

Catalogo dei santi ribelli

Storie di vite diverse che hanno cambiato la Chiesa

con Leonardo Tondelli e Laura Tonini

19.00 – Cortile piccolo

Lettera a una ragazza dal futuro

Letture e musica

con Concita De Gregorio ed Erica Mou

Sabato 24 settembre

10.00 – Cortile piccolo

I giornali, spiegati bene

La famosa rassegna stampa del Post

con Luca Sofri e Francesco Costa

11.30 – Cortile piccolo

Il rientro dei cervelli

Proporre a chi è partito di ritornare in Italia

con Silvia Oliva, Giulia Zanzi, Lara Porciatti e Ludovica Lugli

11.30 – Cortile grande

Le bioplastiche spiegate bene

Cosa sono e perché ci servono

con Riccardo Losappio e Luca Sofri

12.30 – Cortile grande

Indagini

Un podcast nuovo per vecchie storie terribili

con Stefano Nazzi e Simone Spetia

14.30 – Cortile piccolo

Le droghe, in sostanza

A proposito dell’ultimo numero di Cose spiegate bene

con Luca Bizzarri, Ludovica Lugli e Luca Sofri

15.30 – Cortile piccolo

Ci vuole una scienza

Una specie di podcast, dal vivo

con Beatrice Mautino ed Emanuele Menietti

15.45 – Cortile grande

Nel panorama Internazionale

Cosa sta succedendo al mondo e a come lo raccontiamo

con Giovanni de Mauro, Giulia Siviero e Luca Sofri

16.00 – Aula 4

Gilles Villeneuve, l’aviatore

Documentario, a 40 anni dalla morte del pilota della Ferrari

con Fabrizio Zappi, Pietro Benvenuti, Giangiacomo De Stefano, Gian Carlo Minardi e Valerio Clari

16.30 – Cortile piccolo

Isola

Un romanzo, su Milano e su di noi

con Diego Passoni e Ludovica Lugli

17.30 – Cortile piccolo

Materie ultime

L’economia degli scarti, spiegata

con Sergio Celotti, Marianna Aprile e Isaia Invernizzi

17.00 – Cortile grande

Tienimi Morning

Una rassegna stampa senza politica e senza campagna elettorale

con Francesco Costa e Matteo Bordone

18.30 – Cortile grande

Quello che conta

Una conversazione e qualche buona canzone

con Francesco Bianconi e Luca Sofri