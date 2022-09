Cosa succede su Wikipedia quando muore qualcuno come Elisabetta II

Pochi istanti dopo l’annuncio della morte della regina Elisabetta II del Regno Unito, la versione inglese di Wikipedia aveva già aggiornato buona parte della voce enciclopedica a lei dedicata, con indicazioni sulle circostanze del decesso e una revisione dei tempi verbali del lungo testo dedicato alla vita della sovrana. Il rapido aggiornamento delle pagine di Wikipedia quando muore un personaggio famoso non è una novità, ma nel caso di Elisabetta II ha riguardato la veloce revisione di una voce enciclopedica sterminata e densa di contenuti: racconta qualcosa in più su Wikipedia e soprattutto sulle persone che volontariamente la amministrano e la aggiornano, per il piacere di condividere le loro conoscenze e anche il gusto di competere tra loro.

La modifica delle pagine di Wikipedia è aperta a tutte le persone, che possono intervenire sulle singole voci enciclopediche in modo anonimo e senza registrarsi al sito. Ogni modifica viene tracciata così come vengono registrate alcune informazioni sulla connessione e il dispositivo da cui è stata effettuata, in modo da ricostruire eventuali impieghi non consentiti e bloccarne gli artefici. È un sistema relativamente affidabile, ma non permette di tenere tutto sotto controllo. Per questo motivo, per alcune voci enciclopediche più delicate o molto discusse sono previste limitazioni aggiuntive. Viene per esempio consentita la modifica solo a chi è registrato su Wikipedia o, come nel caso della pagina di Elisabetta II, a chi ha effettuato già un certo numero di modifiche ed è quindi ritenuto più affidabile.

L’interesse intorno alla voce dedicata alla regina Elisabetta II da parte di chi modifica (editori) le pagine su Wikipedia era iniziata ben prima dell’annuncio della morte, nelle ore di giovedì pomeriggio in cui si erano diffuse le notizie su un repentino peggioramento delle condizioni di salute della sovrana. Mentre la pagina vera e propria riceveva alcune modifiche per darne conto, nelle sezioni in cui gli editori discutono eventuali integrazioni e cambiamenti era iniziato un confronto su come aggiornare la pagina dopo la morte della regina.

La discussione aveva riguardato vari aspetti e in particolare la scelta della fotografia più adatta per illustrare la voce dell’enciclopedia. In generale, Wikipedia mostra una foto recente dei personaggi ancora in vita, passando poi dopo la loro morte a foto più storiche e rappresentative, che illustrino il ruolo che hanno avuto. Per i personaggi più in vista non è una scelta banale: la foto sarà permanente e impiegata anche da Google, che costruisce molte delle proprie sezioni informative della pagina dei risultati del proprio motore di ricerca partendo dalle voci di Wikipedia.

Parte del pomeriggio di giovedì era quindi trascorsa per alcuni editori a cercare e valutare immagini della regina, che rispondessero ai criteri di rilevanza e rappresentanza e che fossero liberamente utilizzabili senza vincoli legati al diritto d’autore. Il testo introduttivo della discussione era piuttosto chiaro:

Potrebbe sembrare un po’ presto per discuterne, ma penso che potremmo portarci avanti e confrontarci sulle fotografie più appropriate da utilizzare nel box informativo dopo la morte della regina. C’è un buon numero di fotografie libere dai diritti e una selezione, risalente a diverse parti della sua vita, è mostrata qui sotto.

Al momento la foto sulla pagina di Elisabetta II risale al 2015 e mostra la regina in uno dei suoi famosi vestiti tinta pastello, con cappello coordinato. Era stata pubblicata sulla voce enciclopedica diverso tempo fa e sarà probabilmente sostituita in un secondo momento, in base alle discussioni e alle scelte degli editori.

Come ha segnalato l’account Twitter Depths of Wikipedia, che dedica spesso analisi e racconti su come funziona l’enciclopedia online, l’interesse verso l’articolo di Elisabetta II è aumentato enormemente intorno all’orario in cui è stata comunicata la sua morte, con numerosi “conflitti di modifiche”. Questi si verificano quando sulla stessa pagina stanno intervenendo più editor, con salvataggi che si susseguono o vengono bloccati se effettuati in contemporanea.

Il primo editore ad aggiornare la voce enciclopedica indicando la morte della regina Elisabetta II è stato Sydwhunte, che ha inserito la modifica poco dopo l’annuncio ufficiale. Come spesso accade in questi casi, soprattutto se coinvolgono personaggi famosi, l’editore ha ricevuto vari apprezzamenti per la velocità con cui è riuscito a effettuare la modifica e a metterla online.

Inserire la notizia della morte richiede un buon tempismo, ma non è certo l’unica cosa da fare su Wikipedia. Le pagine dei viventi hanno molti tempi verbali al presente, perché parlano appunto di una persona ancora in vita. Dopo la morte, la voce enciclopedica va completamente rivista per girare intere frasi al passato. Banalmente, la frase “Elisabetta II è la regina del Regno Unito” deve diventare “Elisabetta II è stata regina del Regno Unito”.

Nei 15 minuti dopo l’annuncio della morte della regina, l’articolo a lei dedicato ha ricevuto quasi 60 modifiche. Oltre ai tempi verbali da cambiare, c’erano link da sostituire, nuove fonti da citare, box informativi da rifare e categorie da aggiornare.

Per coordinare le attività di aggiornamento, alcuni editor hanno costituito un gruppo che si è occupato dell’articolo principale, di uno secondario dedicato alla morte di Elisabetta II e di altri ancora sul piano da seguire dopo l’annuncio della sua morte, sugli effetti della notizia nel mondo e sulla nuova voce dedicata a Carlo III, il successore della sovrana. L’articolo specifico sulla morte di Elisabetta II è stato pubblicato circa tre minuti dopo l’annuncio del decesso, mentre quello sugli effetti globali della notizia è diventato pubblico dieci minuti dopo.

Come segnala sempre Depths of Wikipedia, nei primi momenti dopo la morte di Elisabetta II ci sono stati un po’ di dubbi sulla successione, e in particolare su quale nome avrebbe deciso di utilizzare suo figlio, il principe Carlo. La voce dedicata al nuovo re del Regno Unito ha subìto varie modifiche al titolo: “Carlo, principe di Galles”, poi “Carlo III”, poi “Carlo, Re del Regno Unito”, in seguito nuovamente “Carlo III”, poi di nuovo “Carlo, Re del Regno Unito” e infine “Carlo III”. Non è insolito che ci siano più modifiche, che alcune vengano inserite e successivamente eliminate, specialmente nelle voci enciclopediche su fatti di stretta attualità in evoluzione.

Anche grazie all’evidenza nelle pagine dei risultati di Google, Wikipedia è una delle fonti più consultate online e spesso registra un enorme aumento di traffico quando muore qualcuno di famoso. Nei giorni precedenti a giovedì 8 settembre, la pagina dedicata a Elisabetta II aveva ricevuto quotidianamente alcune decine di migliaia di visite. Le cose sono cambiate drasticamente il giorno della sua morte, con 8,4 milioni di visualizzazioni e quasi 300 modifiche da parte di 158 editor. Con numeri più contenuti, un fenomeno simile è avvenuto sulle numerose altre versioni di Wikipedia in altre lingue, cui lavorano migliaia di volontari in tutto il mondo.