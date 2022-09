Le prime pagine inglesi sulla morte della regina Elisabetta II

Il giorno dopo la morte della regina Elisabetta II, i titoli dei quotidiani inglesi sono divisi fra quelli che hanno scelto un tono più distaccato e istituzionale, e quelli che si sono mostrati più apertamente commossi: il Guardian per esempio ha titolato con le sole date di nascita e di morte della regina, il Times ha scelto un titolo piccolo che dice «Una vita in servizio», il Daily Mirror ha solo un «Grazie» in basso a destra. I tabloid sono quelli con le frasi più affettuose: il Sun ha titolato «Ti abbiamo amato, Signora», il Daily Mail «I nostri cuori sono spezzati». Il Daily Telegraph ha scelto invece le parole pronunciate dalla stessa regina in occasione delle condoglianze rivolte alle famiglie delle vittime dell’11 settembre negli Stati Uniti: «Il dolore è il prezzo da pagare per l’amore». Diversi giornali – il Guardian, il Times, i e il Daily Star – hanno scelto la foto a tutta pagina del momento dell’incoronazione della regina, avvenuta nel 1953, altri hanno usato foto più recenti.