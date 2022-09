L’Ucraina prova a contrattaccare anche a est

Nelle ultime ore l’esercito ucraino ha cominciato una nuova controffensiva nella regione di Kharkiv, nel nord-est del paese, occupata in parte dall’esercito russo. È una controffensiva iniziata un po’ a sorpresa, mentre la Russia sta spostando mezzi e uomini a sud, per difendersi da un altro tentativo ucraino di contrattaccare e riconquistare la città di Kherson.

Secondo un funzionario russo dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, l’esercito ucraino ha circondato Balakliia, un piccola città che si trova a metà strada tra Kharkiv, capitale della regione omonima e controllata dagli ucraini, e Izyum, che invece è occupata dall’esercito russo.

Secondo l’Institute for the Study of War (ISW), autorevole think tank statunitense, tra il 6 e il 7 settembre l’esercito ucraino avrebbe riconquistato anche la città di Verbivka, a circa 3 chilometri di distanza da Balakliia, e starebbe cercando di avanzare nella regione di Luhansk, quasi totalmente sotto il controllo russo.

Secondo a fonti locali verificate dall’ISW, l’esercito ucraino avrebbe anche condotto attacchi contro le città di Kupyansk e Izyum utilizzando i lanciarazzi HIMARS forniti dagli Stati Uniti. L’obiettivo principale sarebbe la città di Kupyansk, che si trova circa 50 chilometri a est di Kharkiv e 60 km a nord di Izyum. Kupyansk è considerata uno snodo cruciale per i russi per inviare rifornimenti dall’est al fronte meridionale.

NEW #Ukrainian forces in southeastern #Kharkiv Oblast are likely exploiting #Russian force reallocation to the Southern Axis to conduct an opportunistic yet highly effective counteroffensive northwest of #Izyum.https://t.co/MpOBPGbgdL pic.twitter.com/R2KNyOuKvz — ISW (@TheStudyofWar) September 8, 2022

Per il momento le affermazioni dell’ISW si basano su video pubblicati sui social network da militari ucraini e da affermazioni di rappresentanti dell’esercito russo, ma da parte delle autorità ucraine c’è molta cautela al riguardo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ha ancora parlato ufficialmente di riconquiste nell’est del paese, e si è limitato a dire che arrivano «buone notizie» dalla regione di Kharkiv e che però «ora non è il momento giusto per fare i nomi dei posti dove è tornata a sventolare la bandiera ucraina».

Ukrainian troops are now inside the outer edge of Balakliya and have taken a critical road junction. 📍49.480433, 36.789325 H/t @COUPSURE pic.twitter.com/H1ZOVICvbm — Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 7, 2022

Secondo l’ISW, l’esercito ucraino starebbe approfittando dello spostamento di forze russe a sud – dove è in corso una controffensiva ucraina che sta andando piuttosto a rilento – per provare a riconquistare anche territori a est. Secondo quanto detto al Guardian da Rob Lee, analista militare presso il Foreign Policy Research Institute, in questo momento la Russia non ha abbastanza forze di riserva che potrebbero essere inviate rapidamente a est per difendere i territori conquistati finora, e l’Ucraina potrebbe quindi avere una superiorità numerica e di armamenti nella sua controffensiva.