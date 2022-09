La regina Elisabetta II non sta bene

L’ufficio stampa di Buckingham Palace ha fatto sapere che la regina Elisabetta II del Regno Unito da giovedì mattina è sotto controllo medico nella sua residenza del Castello di Balmoral, in Scozia, e che i medici sono “preoccupati” per le sue condizioni di salute. Non ci sono al momento maggiori informazioni al riguardo.

Nel frattempo molti membri della famiglia reale britannica stanno andando in Scozia per raggiungerla: sono già a Balmoral tutti e quattro i figli della regina, Carlo, Anna, Andrea e Edoardo, e il nipote William. Andranno a Balmoral anche il principe Harry e la moglie Meghan Markle, che da tempo vivono negli Stati Uniti, ma che in questi giorni si trovano nel Regno Unito per una serie di eventi di beneficenza. La regina Elisabetta II ha 96 anni, e da pochi mesi aveva festeggiato il cosiddetto Platinum Jubilee (il giubileo di platino), ovvero i 70 anni di regno.

La regina si trova a Balmoral da inizio agosto: è la residenza dove solitamente la famiglia reale trascorre parte dei mesi estivi. Sarebbe dovuta rientrare a Londra nei giorni scorsi per la proclamazione ufficiale della nuova prima ministra Liz Truss. Aveva però deciso di rimanere a Balmoral, ed era stata Truss a raggiungerla in Scozia, martedì.

BBC, l’emittente nazionale britannica, fa notare come già in passato la regina avesse avuto problemi di salute di vario tipo, ma raramente Buckingham Palace li aveva commentati pubblicamente. Il messaggio diffuso oggi fa pensare, secondo BBC, che i problemi di salute della regina stavolta siano particolarmente seri.