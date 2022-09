Le foto di lunedì a Venezia

Tutte le attenzioni di ieri sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia erano per il cast di Don’t Worry Darling, film diretto da Olivia Wilde presentato fuori concorso, in cui Florence Pugh e Harry Styles interpretano moglie e marito in un’idilliaca comunità degli anni Cinquanta. Del film si parla già da settimane, nonostante non sia ancora uscito nelle sale: un po’ perché l’attore protagonista è Harry Styles, uno dei cantanti con maggior seguito al mondo, un po’ per via della relazione nata sul set tra lui e la regista, e un po’ per via di alcune vicende che riguardano gli altri componenti del cast – di cui fanno parte anche Chris Pine e Gemma Chan – che hanno appassionato molto autori e lettori di giornali di gossip.

Quando durante la conferenza stampa del festival è stato chiesto a Wilde di commentare i gossip su presunti attriti tra lei e Pugh, li ha liquidati come pettegolezzi da tabloid, ma l’assenza di Pugh in quell’occasione ha continuato ad alimentare le curiosità sui retroscena del film, così come il fatto che Wilde, Pugh e Styles non siano mai stati fotografati insieme, come di prassi in questi eventi, se non in alcune foto di gruppo ma sempre con qualche membro del cast a separarli.

Sempre fuori concorso, ieri è stato presentato anche In viaggio di Gianfranco Rosi, sui viaggi di Papa Francesco; mentre in concorso c’erano Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin) di Martin McDonagh con Colin Farrell e Brendan Gleeson, e Love Life del giapponese Koji Fukada.