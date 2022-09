Qual è il vostro collegio alle prossime elezioni

Alle elezioni politiche del 25 settembre si voterà con il Rosatellum, la legge elettorale usata anche alle ultime elezioni, nel 2018. Il numero degli eletti sarà però diverso: non più 945 parlamentari, ma 600 (400 eletti alla Camera e 200 al Senato).

L’assegnazione dei seggi prevista dal Rosatellum si basa su un sistema misto: circa un terzo viene assegnato in collegi uninominali, e altri due terzi in collegi plurinominali (negli “uninominali” si elegge un solo rappresentante, nei “plurinominali” più di uno). I collegi elettorali sono le porzioni di territorio in cui viene suddivisa l’Italia per eleggere i parlamentari, a ognuna delle quali è associato un certo numero di seggi. Ogni comune appartiene contemporaneamente a quattro collegi, i due uninominali (Camera e Senato) e i due plurinominali.

Sapere in quali collegi si vota è molto importante perché ad ogni collegio sono associati i candidati che le coalizioni o i partiti presentano all’uninominale e la lista di quattro tra candidati e candidate per ogni partito che presentata nei collegi plurinominali (qui una guida minima sui collegi elettorali e qui tutti i candidati nei collegi uninominali).

Abbiamo creato un database consultabile: basta cercare il nome del proprio comune per trovare per quali collegi uninominali e plurinominali si voterà, alla Camera e al Senato.

Chi vota a Milano e a Roma, due città che hanno più collegi sia per la Camera che per il Senato, può consultare le mappe qui sotto, in cui il territorio delle due città è diviso secondo i collegi uninominali della Camera e del Senato. Le mappe sono ingrandibili fino al livello stradale.