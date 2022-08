Colombia e Venezuela hanno ristabilito le relazioni diplomatiche

Domenica, con l’arrivo dei rispettivi ambasciatori nelle due capitali, Colombia e Venezuela hanno ristabilito ufficialmente le proprie relazioni diplomatiche, dopo tre anni di interruzione.

Nel 2019 il presidente venezuelano socialista Nicolás Maduro aveva ordinato la chiusura parziale del confine con la Colombia per fermare l’entrata di aiuti umanitari provenienti per lo più dagli Stati Uniti, che accusavano Maduro di essere responsabile della grave crisi economica e politica in corso nel suo paese. Erano anche state chiuse anche le rispettive ambasciate e consolati. Il precedente presidente della Colombia, Ivan Duque, non riconosceva inoltre Maduro come legittimo presidente del Venezuela.

I rapporti bilaterali sono migliorati solo con l’elezione del presidente colombiano Gustavo Petro, il primo di sinistra nella storia del paese.

