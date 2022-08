Calenda dice di volere Draghi come presidente del Consiglio

Giovedì mattina Carlo Calenda ha presentato il programma della coalizione di Azione e Italia Viva in vista delle elezioni del 25 settembre. Nel corso della conferenza stampa, Calenda ha detto tra le altre cose che Azione e Italia Viva intendono proseguire le politiche adottate dal governo di Mario Draghi, e che sosterranno una riconferma di quest’ultimo nel ruolo di presidente del Consiglio.

«Il nostro obiettivo è chiaro e netto, semplice. Uno: andare avanti avanti con l’agenda Draghi. Due: andare avanti col metodo Draghi. Il metodo Draghi è il metodo del buon senso e del buon governo, è la capacità di dire dei sì e dei no in modo netto. Draghi è caduto perché non ha fatto un discorso general-generico ma ha voluto dire con grande chiarezza le cose che avrebbe fatto e che non avrebbe fatto. E questo i nostri partiti non lo possono accettare, perché fuggono dalla responsabilità della cultura di governo, che è dire la verità sullo stato del paese e dire dei sì e dei no. Fuggono da tutta la vita rispetto a questo. Infine, avere possibilmente Draghi come presidente del Consiglio.»