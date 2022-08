L’attacco contro i mercenari del gruppo Wagner nell’est dell’Ucraina

Fonti ucraine e russe hanno annunciato che domenica l’esercito ucraino ha bombardato una base dei mercenari russi del gruppo Wagner a Popasna, nella regione di Luhansk, nell’est dell’Ucraina. Il governatore della regione, Serhiy Hayday, ha detto che l’attacco è stato compiuto grazie a una foto condivisa sui social da un account filorusso, che ha permesso di individuare la posizione della base.

Secondo il ministero dell’Interno ucraino, l’attacco sarebbe stato condotto con i lanciarazzi HIMARS, che l’Ucraina aveva ricevuto settimane fa dagli Stati Uniti.

A few days ago, the Grey Zone (RSOTM) Telegram channel posted photos of a visit to the so-called Wagner HQ in the Donbas (Popasna). Prigozhin may have been there.

The photos were apparently easy to geolocate. Ukraine destroyed it in a HIMARS strike today. https://t.co/dZCh3oqhpH pic.twitter.com/ejkCLDRlrX

— Aric Toler (@AricToler) August 14, 2022